الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش

علي فرج, فيتو
علي فرج, فيتو

بطولة الجونة للإسكواش، استطاع علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثالث عالميا أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

 

 وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7.

 

التصنيف الدولي للإسكواش

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف العالمي الجديد للاعبات اليوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري.

وشهد التصنيف تصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد تتويجها  ببطولتي بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم وعقب أكثر من عام من سيطرة نوران جوهر على صدارة تصنيف السيدات، والتى وصلت لـ 57 أسبوعًا على التوالي، وذلك بعدما أكملت عامًا في الصدارة فى الأول من أبريل الماضي.

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تصنيف التوب 10 للاعبات الإسكواش

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالي:
تصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، الانجليزية جورجينا كيندي في المركز السابع، وتقدمت البلجيكية نيلي جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت الأمريكية أوليفيا فيتشر إلى المركز التاسع، واستقرت الانجليزية سارة جان بيري في المركز العاشر

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى: 
نور الشربيني (المركز الأول)
نوران جوهر (المركز الثاني)
هانيا الحمامي (المركز الثالث)
نور الطيب (المركز السادس)

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