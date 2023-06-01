أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يكشف أسوأ عملات الأسواق الناشئة في أسبوع.. وأسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

البنك المركزي يكشف أسوأ عملات الأسواق الناشئة في أسبوع

استعرض البنك المركزي المصري حركة عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة من 19 وحتى 26 مايو الماضي، وذلك حسب آخر تقرير نشره البنك اليوم الخميس.



وقال تقرير البنك المركزي إنه أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث ارتفع مؤشر الدولار بعدما زادت التكهنات حيال تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أقوى.

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وأضاف تقرير البنك المركزي إنه سجل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI خسائر بنسبة 0.45% خلال هذا الأسبوع، ليعكس بذلك جميع مكاسب الأسبوع الماضي، حيث استقر عند أدنى مستوى له منذ الأسبوع الثالث من شهر مايو.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

واصل سعر الريال السعودي، استقراره أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.



وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023.

وجاء سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري في البنوك كالآتي:

وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

ارتفعت أسعار البيض في الأسواق وفي المزارع، بعد فترة انخفاضات في الأسعار دامت لأكثر من أسبوع، وتوقعات باستمرار انخفاض أسعار البيض عقب الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، التي أدت إلى تراجع سعر العلف، ليتفاجأ المواطنون بأن أسعار البيض سجلت ارتفاعات مرة أخرى، فما هو السبب؟

يؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار البيض في المزرعة والأسواق، قائلًا: «ارتفعت أسعار البيض في المزارع ليتراوح من 90 إلى 95 جنيهًا، بعد أن كان أعلى سعر لها 85 جنيهًا».

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

استقرت أسعار العدس، مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير عليه من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو”، خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، التي يأتي من أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عديدة للصحة.

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.