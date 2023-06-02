بعد غلق محور 26 يوليو، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

وضعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة تحويلات مرورية لـ غلق محور 26 يوليو كليًّا أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين، لتنفيذ أعمال إزالة كباري المشاه المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يوم واحد. بسبب أعمال إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يوم واحد.

تحويلات مرورية لمحور 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:



أولًا: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبري ١٥ مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى كوبري ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

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ثانيًا: الاتجاه القادم من نادي الزمالك وكوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:

١- حركة المركبات القادمة من هذا الاتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق محور 26 يوليو كليًّا أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين، لتنفيذ أعمال إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يومًا واحدًا.

إغلاق محور 26 يوليو

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق محور 26 يوليو كليًّا أعلى نفق وادي النيل بالاتجاهين، لتنفيذ أعمال إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة يوم واحد.

وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة المتعارضة مع المشروع.

غلق محور 26 يوليو

وأضافت إدارة مرور الجيزة، إن تنفيذ الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبري المشاة الثاني الكائن بالإتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة ١٢ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهرًا بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.



وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.



وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الازدحامات بمحيط الأعمال.