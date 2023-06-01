الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

4 نصائح لمواجهة أول موجة حارة بربيع 2023

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه للمرة الأولى فى ربيع 2023 تكون هناك موجة شديدة الحرارة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة  على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

وتتعرض البلاد  إلى منخفض حرارى  خماسينى  يومى الخميس والجمعة يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة  تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة  الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.


ووجهت الأرصاد بعض النصائح لمواجهة الموجة الحارة:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا.
٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

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٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم   الخميس حيث يسود طقس معتدلا صباحا،حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

حالة الطقس اليوم الخميس 1-6-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 01-6-2023 في مصر


توقعات حالة الطقس

كما توقعت أن يسود  طقس معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى اخره على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 27 والعظمى 40

العاصمة الإدارية: الصغرى 27 والعظمى 40

6 أكتوبر: الصغرى  28 والعظمى 40

بنها: الصغرى 27 والعظمى  40

الإسكندرية: الصغرى 25 والعظمى 37

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 36

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 32

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 36

كاترين الصغرى 16 والعظمى 30

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 33

الزقازيق: الصغرى 27 والعظمى 40

الإسماعيلية الصغرى 27 والعظمى  40

السويس: الصغرى 26 والعظمى 38

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38

الفيوم: الصغرى 27 والعظمى 40

بنى سويف الصغرى 27 والعظمى 40

المنيا: الصغرى 26 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 27 والعظمى 40

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 41

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 42

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

 

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