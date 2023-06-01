الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

جوارديولا يبحث عن معادلة رقم زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا

زيدان وجوارديولا،
زيدان وجوارديولا، فيتو

تفصلنا أيام قليلة عن المواجهة المنتظرة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، يوم السبت 10 يونيو الحالي، على ملعب أتاتورك في إسطنبول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

عقدة منذ 2011

ويرغب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في قيادة فريقه الإنجليزي للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه.

 

يعد دوري الأبطال، الهاجس الأساسي لبيب جوارديولا في السنوات الماضية، بعدما فشل في كسر العقدة التي تلازمه منذ آخر تتويج باللقب في 2011 مع برشلونة.

 

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وسبق لبيب جوارديولا، حصد لقب الشامبيونزليج مرتين مع البارسا في 2009 و2011 على حساب مانشستر يونايتد.

 

وبعد رحيله عن برشلونة وتوليه مهمة بايرن ميونخ، لم يتمكن جوارديولا من قيادة البافاري لحصد اللقب القاري على مدار 3 مواسم.

 

وحتى مع رحيله إلى مانشستر سيتي في 2016، فشل في حصد اللقب الأوروبي، وكان قريبا من التتويج عندما بلغ نهائي نسخة 2021، لكنه خسر 0-1 أمام تشيلسي.

 

معادل إنجاز زيدان 

مع اقتراب النهائي الثاني لجوارديولا مع المان سيتي، يأمل المدرب الإسباني في توجيه ضربة مزدوجة.

 

وحال تمكن بيب من التتويج، سيعادل رقم زين الدين زيدان (ريال مدريد) وبوب بيزلي (ليفربول)، حيث توج كل منهما بالبطولة القارية 3 مرات كمدرب.

زين الدين زيدان، فيتو

الضربة الثانية حال تتويج جوارديولا، سيصبح أكثر مدرب إسباني فوزًا باللقب عبر التاريخ.

 

ويتساوى بيب مع ميجيل مونيوز وفيسنتي ديل بوسكي كأكثر المدربين الإسبان حصدًا لدوري الأبطال، بواقع مرتين لكل منهم.

 

جوارديولا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

حصد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، من قبل رابطة البريميرليج.

 

وبذلك يحقق جوارديولا رقمًا قياسيًّا، بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 4 مرات في آخر 6 مواسم.

 

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