الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

جوارديولا يحصد رسميا جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

حصد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، من قبل رابطة البريميرليج.

وبذلك يحقق جوارديولا رقمًا قياسيًّا، بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 4 مرات في آخر 6 مواسم.

 

جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي 

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنه لن يغادر ملعب الاتحاد، الصيف المقبل حتى لو حصل على الثلاثية.

وقاد جوارديولا فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي، كما بات بإمكانه تحقيق الثلاثية التاريخية، بعدما تأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوارديولا، أن رسوم النادي المعلقة في البريميرليج، بسبب الانتهاكات المالية، لن يكون لها تأثير على مدة إقامته في قلعة السيتزينز.

وتابع جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في الوقت الحالي لا أفكر في المغادرة، لكن من يدري؟ فقط الآن لا أفكر في ذلك".

وأضاف: "أود الاستمرار هنا الموسم المقبل بغض النظر عن النتائج، أرغب في ذلك، لكني لا أعرف ما الذي سأشعر به".

وتابع: "شعوري هو أن لدي عقدًا، وعندما أوقع على العقود، أحترم النادي، سأبقى هنا الموسم المقبل، ورغم أن هناك 115 دعوى ضدنا، لكن لا تقلق، نحن جاهزون".

جوارديولا مع الجائزة، فيتو

وأكمل: "ما أرغب به، هو أن تتمكن رابطة البريميرليج والقضاة من القيام بشيء ما في أقرب وقت ممكن، فعندئذ إذا ارتكبنا شيئًا خاطئًا سيعرفه الجميع، وإذا فعلنا كما نعتقد كناد لسنوات عديدة أشياء بالطريقة الصحيحة، عندها سيتوقف الناس عن الحديث".

كما نفى جوارديولا فكرة أن مانشستر سيتي غير قابل للمنافسة في الموسم المقبل ووصفها بأنها "تعليقات غبية".

وواصل: "سيكون الموسم المقبل قاسيًا، لأن جميع الأندية تريد هزيمتنا، هذا هو التحدي في الموسم المقبل، خلال عام واحد سندافع عن تاجنا".

وختم تصريحاته: "سنظل أبطالًا لمدة عام كامل، وإذا أرادوا إسقاطنا، فعليهم أن يفعلوا ذلك بشكل أفضل منا". 

 

جوارديولا يحطم رقم فيرجسون 

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا اللقب هو خامس بريميرليج لفريق مانشستر سيتي، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

وأشارت إلى أن جوارديولا بات ثاني مدرب في تاريخ المسابقة يحقق اللقب في 3 مواسم متتالية، بعد السير أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس"، أن جوارديولا خاض 14 موسمًا كمدرب في 3 دوريات مختلفة (الإسباني، الألماني، الإنجليزي)، وحقق فيها 11 لقبًا. 

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