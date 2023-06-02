الجمعة 02 يونيو 2023
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حوادث

بدء غلق شارع الهرم كليا بسبب أعمال محطة مترو أنفاق المساحة

غلق شارع الهرم، فيتو
غلق شارع الهرم، فيتو

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق شارع الهرم كليًّا بدايةً من  أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية بسبب أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق المساحة.

 

غلق شارع الهرم

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت إغلاق شارع الهرم كليًّا بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية بسبب أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق المساحة.

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وأضافت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه فى إطار تنفيذ إستكمال أعمال محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام (المرحلة الثانية) مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام (تحديدًا بدايةً من أمام شارع سيد أبو الخير وحتى شارع أحمد لطفى السيد فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية) لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المساحة، وذلك إبتداءً من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 2/6/2023 حتى انتهاء فترة الأعمال.

 

تحويلات مرورية لشارع الهرم

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

 

حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يمينًا بشارع سيد أبو الخير واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين، ثم الدخول يسارًا بشارع العشرين واستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد، ثم الدخول يسارًا بشارع أحمد لطفى السيد واستكمال السير به وصولًا لشارع الأهرام. 

 

وتنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.


وتهيب إدارة مرور الجيزة المواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الازدحامات بمحيط الأعمال.

 

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