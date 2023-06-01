الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

ماذا يحدث في حالات المجاعة عندما يكون الجلوكوز غير كافٍ لعمل الدماغ؟

الدماغ، فيتو
الدماغ، فيتو

يعتبر الجلوكوز هو الغذاء الرئيسي لدماغنا، لكن ماذا يحدث في حالات المجاعة عندما يكون الجلوكوز غير كافٍ لعمل الدماغ؟

أكدت الدكتورة سامية الحلو، أخصائي التغذية العلاجية أنه يمكن للدماغ الذي يعتمد بشكل رئيسي على الجلوكوز كمصدرٍ للطاقة له أن يتأقلمَ مع استخدام ما يعرف بالأجسام الكيتونية، مثل الأسيتوأسيتات وبيتا هيدروكسي البوتيرات، كمصدر للطاقة. 

 

وأوضحت الحلو أنه يتم تصنيع الاجسام الكيتونية من خلال من الدسم والبروتين ويتم استخدامها لتغذية الدماغ كخط بديل عن الجلوكوز.
 

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أطعمة تساعد على عمل الدماغ بكفاءة

ويعتبر “الدماغ” هو الجزء الذي يتحكم في جميع أجزاء الجسم ويعطى إشارات بالتحكم والشعور بالجوع والشبع والعطش، كما يساعدنا في تخزين المعلومات وتفريغها عند الحاجة.

وتقول الدكتورة إيمان كامل استشارى السمنة والتغذية العلاجية، أن الدماغ أهم جزء في جسم الإنسان وتميزه عن باقى الكائنات الحية لأنها تجعل الإنسان قادر على التفكير وصناعة القرارات وتحديد المصير، وكلما كانت الدماغ تعمل بأعلى كفاءة كلما ساعد ذلك الإنسان على تحقيق أهدافه والقيام بمهامه على أكمل وجه.



وأضافت «إيمان»، أن هناك 7 أطعمة تساعد على عمل الدماغ بأعلى كفاءة وهم:-
 

1- الأطعمة التي تحتوى على فيتامين E
2- الحبوب بأنواعها
3- التوت البرى والعنب
4- الخضراوات الخضراء الورقية
5- البطاطا الحلوة
6- الأطعمة التي تحتوى على فيتامين B 12

وتابعت، ومن أجل طاقة إضافية للدماغ يجب المواظبة على:-
- النوم بشكل كاف.
- القراءة.
- ممارسة الرياضة يوميا.

 

شرب الماء يزيد سرعة الدماغ

ووجدت دراسة جديدة أن شرب الماء يمكن أن يزيد سرعة الدماغ بنسبة 14%.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن الباحثين في جامعة "إيست لندن" أن المياه يمكن أن تشحذ عمل الدماغ، ويظهر هذا جليًا عندما يكون الشخص عطشانًا.

وأجرى الباحثون دراستهم على 34 رجلا وامرأة أتمّوا عددًا من الاختبارات العقلية مرّتين، الأولى بعد تناول رقائق الحبوب الكاملة عند الفطور، والثانية بعد تناول هذه الرقائق وشرب المياه.

ولم يتناول أي من المشاركين في الاختبارات الطعام أو الشراب ليلًا، وقد سئلوا عن مدى شعورهم بالعطش بداية.

وتبيّن أن الذين قالوا إنهم لا يشعرون بالعطش كانت سرعتهم في الاختبار هي نفسها مع أو من دون شرب المياه، أما الذين قالوا إنهم عطشى زادت سرعتهم في الاختبار بنسبة 14% بعد شرب الماء.

ويقول العلماء إنهم يظنون أن الماء تساعد تحرير أجزاء الدماغ التي تكون مشغولة "بإعلام" الجسم بالعطش.

 

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الجلوكوز الشعور بالجوع تخزين المعلومات فيتامين B فيتامين E ممارسة الرياضة شرب الماء

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