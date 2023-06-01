الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أحمد شديد رجل مباراة حرس الحدود وأسوان في الدوري الممتاز

حرس الحدود، فيتو
حرس الحدود، فيتو

حصد أحمد شديد قناوي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه حرس الحدود أمام أسوان، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب المكس في الإسكندرية، ضمن الجولة 30 من الدوري الممتاز.

 

وفاز حرس الحدود على أسوان 0/1 سجله إبراهيم القاضي من ضربة رأس من عرضية أحمد شديد قناوي في الدقيقة 52.

 

وبهذا الفوز، يرفع حرس الحدود رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.

 

تشكيل حرس الحدود 

وضم تشكيل حرس الحدود:

 

Advertisements

 

حراسة المرمى: محمد فوزي.

 

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد.

 

خط الوسط: إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام جمال.

 

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم ورمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

 

تشكيل أسوان أمام الحرس 

فيما ضم تشكيل أسوان:

 

حراسة المرمى: عمرو حسام.

 

خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد كاستلو - إسلام جمال - علي فتحي.

 

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد.

 

خط الهجوم: حسام عرفات - ديلسون كاموني.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد وليد وأحمد دحروج وأحمد بلية ومحمد المرسي ومصطفى عناني وأمين محمد ومحمود فهمي وأحمد أشرف وسيف العجوز وعمر سعودي.

حرس الحدود يفوز على أسوان 0/1 في الدوري الممتاز

تعادل سلبي بين حرس الحدود وأسوان في الشوط الأول بالدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد شديد قناوي حرس الحدود أسوان الدوري الممتاز

مواد متعلقة

حرس الحدود يفوز على أسوان 0/1 في الدوري الممتاز

تعادل سلبي بين حرس الحدود وأسوان في الشوط الأول بالدوري الممتاز

تشكيل مباراة حرس الحدود وأسوان في الدوري الممتاز

المصري يواجه حرس الحدود في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

الاحتفالات مستمرة في افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-6-2023 بالسوق المحلي

سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية