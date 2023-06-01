أحمد شديد رجل مباراة حرس الحدود وأسوان في الدوري الممتاز

حصد أحمد شديد قناوي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه حرس الحدود أمام أسوان، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب المكس في الإسكندرية، ضمن الجولة 30 من الدوري الممتاز.

وفاز حرس الحدود على أسوان 0/1 سجله إبراهيم القاضي من ضربة رأس من عرضية أحمد شديد قناوي في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز، يرفع حرس الحدود رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير)، بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر.

تشكيل حرس الحدود

وضم تشكيل حرس الحدود:

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حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد.

خط الوسط: إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام جمال.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد السعدني ومحمد أحمد ومحمد رضا ومؤمن عوض وأحمد قاسم ورمزي خالد وغريب ياسر وأحمد داودا وكينجسلي كوكو.

تشكيل أسوان أمام الحرس

فيما ضم تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد كاستلو - إسلام جمال - علي فتحي.

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول - عماد فتحي - بلال السيد - أحمد خالد.

خط الهجوم: حسام عرفات - ديلسون كاموني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد وليد وأحمد دحروج وأحمد بلية ومحمد المرسي ومصطفى عناني وأمين محمد ومحمود فهمي وأحمد أشرف وسيف العجوز وعمر سعودي.