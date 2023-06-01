خبيرة الموضة سمر مبروك: فستان رجوة آل سيف سهل ممتنع، والملكة رانيا راقية كعادتها
زفاف ولي العهد الأردني، عُقد اليوم الخميس قران ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشابة السعودية رجوة بنت خالد آل سيف، في قصر زهران.
وخطفت العروس أنظار الجميع بفستانها الأبيض الكلاسيكي البسيط، الذي تميز ببساطته، وفي نفس الوقت دقة تصميمه.
فستان العروس رجوة آل سيف
وتؤكد مصممة الأزياء وخبيرة الموضة سمر مبروك؛ أن فستان العروس رجوة آل سيف، تميز بالشياكة والرقي، فيمكننا القول بأنه السهل الممتنع؛ فعلى الرغم من أنه يظهر بسيطا في تصميمه، وبدون تطريز، إلا أن الاعتماد الأكبر كان على اللعب بالقماش والقصات، فالصدر بالكامل درابيه.
وفى نفس الوقت "الاكستنشن" كان طويلا وكله مطرزا هاند ميد.
كذلك اختارت العروس التاج والحلق فى منتهى الرقى والبساطة، ويناسب تماما لتصميم الفستان.
وقد اختارت العروس فستانها لمصمم الأزياء العالمى إيلى صعب.
فستان الملكة رانيا
وعن فستان الملكة رانيا، والدة العريس، تؤكد سمر مبروك؛ أن إطلالتها كانت بسيطة وراقية، واختارت الفستان من دار أزياء ديور Dior
فكانت موقفة للغاية في اختيار اللون الأسود، والتطريز سيرما دهبى من عند الكم وقصة الظهر، مما جعلها تبدو في منتهى الرقي والفخامة مع البساطة.
ولم يخل الفستان من التطريز الشيك بداية من عند الرقبة لمنتصف الظهر، كما تميز بأنه في منتهى الحشمة والرقي.
الجدير بالذكر؛ أنه قد أشرف على عقد القران "إمام الحضرة الهاشمية"، أحمد الخلايلة، الذي أشرف سابقا على عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني في مارس الماضي.
والشهر الماضي، أعلن الديوان الملكي الهاشمي، أنه سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني على الآنسة رجوة خالد آل سيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري الموافق الأول من يونيو عام 2023.
وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله، والعائلة الهاشمية، بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى للأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، وللآنسة رجوة خالد آل سيف، حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.
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