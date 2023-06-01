البنك المركزي يكشف حركة مؤشر الدولار في أسبوع

أعلن البنك المركزي المصري عن تقرير حول حركة عملات الأسواق المتقدمة في الفترة من 19 وحتى 26 مايو الماضي.

وقال البنك إن مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 0.98% ليستقر عند أعلى مستوى له، منذ منتصف شهر مارس، حيث تسارعت توقعات الأسواق حيال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع شهر يونيو.

مكاسب الدولار

وأضاف التقرير: حقق مؤشر الدولار مكاسب خلال أغلب جلسات تداول هذا الأسبوع، حيث ارتفع المؤشر بعد استمرار العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في التأكيد على أن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة بشهر يونيو هو أمر مطروح على الطاولة، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية، مثل معدلات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي داعمة احتمالية تشديد السياسة النقدية.

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تراجع اليورو والجنيه الإسترليني

ومن ناحية أخرى، تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.76% و0.81% على التوالي على خلفية قوة الدولار. وسجلت كلتا العملتين خسائر خلال أغلب جلسات تداول هذا الأسبوع، حيث حققتا مكاسب خلال جلسة تداول واحدة فقط من أصل خمس جلسات تداول بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الواردة من منطقة اليورو والمملكة المتحدة ضعف الأداء الاقتصادي.

وبالمثل، هبط الين الياباني بنسبة 1.86%، ليشهد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع الثالث لشهر فبراير. وتراجعت العملة متأثرة سلبًا بتزايد التكهنات حول استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعد تراجع بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر مايو على نحو مفاجئ.

أسعار الذهب

ومن جانب آخر وحسب التقرير تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 1.59% نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لتستقر عند 1946.46 دولار للأونصة، مسجلًة بذلك أدنى مستوى لها منذ الأسبوع الثاني لشهر مارس. وجاءت خسائر الذهب نتيجة تصاعد التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، مما أدى إلى تراجع معدل الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا. وعلى الرغم من ذلك، أدى التشاؤم بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى ارتفاع الذهب.

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