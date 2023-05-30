الأمن يكشف ملابسات سرقة مطروح وتلاعب باللوحات سيارة في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات بسرقة حقيبة شخصية من داخل سيارة "نصف نقل" عن طريق كسر النافذة بدائرة قسم شرطة مطروح، كذا قيام قائد سيارة ملاكى بثنى اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.

رصدت الأجهزة الأمنية ماتم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام (أحد الأشخاص) بسرقة حقيبة شخصية من داخل سيارة "نصف نقل" عن طريق كسر النافذة بدائرة قسم شرطة مطروح.

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و بالفحص أمكن تحديد وضبط (مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تابعت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصورة يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بثنى اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة لإخفاء أرقامها.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية).

وباستدعائه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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