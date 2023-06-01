ضبط 195 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والثلاجات والمنشآت التجارية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.



حيث تم ضبط صاحب ثلاجة لبيع المجمدات بناحية الكرنك، وذلك لحيازته عدد 310‪ طبق بوزن إجمالي 195‪ك لحوم ودواجن ومصنعاتها منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، مما يضر بصحة المواطنين، وتحرر محضر 685‪1 جنح

وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، وتشكلت اللجنة من جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية وأحمد ربيع وشريف سعد المفتشين بالمديرية.

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طرح لحوم مجمدة بسعر 160 جنيها

وتواصل وزارة التموين ممثلة في القابضة الغذائية، طرح اللحوم الحمراء السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو, واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو، والدواجن بسعر 85 جنيها، بشكل يومي وبكميات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



وتقوم القابضة الغذائية بطرح ما يقرب من 1500 عجل يوميا بعد ذبحها وتجهيزها للبيع بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، وتبلغ حصة كل منفذ نحو ألف كيلو من اللحوم الحمراء الطازجة يوميا.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أبرمت اتفاقا مع شركة اتجاهات السودانية لاستيراد هذه العجول حية، ويتم ذبحها فى أبو سمبل، بعد الكشف البيطري الدقيق عليها، ثم يتم توزيعها على المنافذ لبيعها للجمهور بواقع 2 كيلو بحد أقصى للمواطن، بسعر 195 جنيها للكيلو الكندوز.

كما اتجهت وزارة التموين إلى استيراد اللحوم الحية من مناشئ جديدة بخلاف السودان تحسبا لأي تطورات في الحرب السودانية، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

إقامة شوادر لبيع الأضاحي

كما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة شوادر لبيع الأضاحي خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع طرح اللحوم الضأن المبردة أيضا بأسعار تنافسية تقل عن السوق الحر حوالي 20% لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

ونطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ متنقلة بالميادين العامة والمناطق النائية والتي تفتقر لوجود مجمعات استهلاكية لتوفير اللحوم الحمراء لسكان هذه المناطق بالتخفيضات المطروحة.

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