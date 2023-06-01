تحت شعار الهروب من الهبوط، أسوان يواجه حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

الدوري المصري، يلتقي فريق حرس الحدود أمام فريق أسوان على استاد المكس، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة حرس الحدود وأسوان

وتقام مباراة حرس الحدود وأسوان فى السابعة مساء اليوم الخميس على استاد المكس، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري

ويحتل حرس الحدود المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، جمعها من 28 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 18 لقاء، سجل لاعبو الحرس 14 هدفا واستقبلت شباكه 37 هدفا.

-إعلانات-

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 14 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراتي حرس الحدود أمام أسوان، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود أمام أسوان

حكام مباراة حرس الحدود أمام أسوان، فيتو

اة الناقلة لمباراة أسوان وحرس الحدود



وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023، وتنقل مباراة أون تايم سبورت 2 المواجهة التي تجمع بين حرس الحدود وأسوان والمقرر إقامتها على استاد المكس بمدينة الإسكندرية.

حسم مصير أيمن الرمادي مع أسوان

وحسم الشافعي صالح، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، مصير أيمن الرمادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، وموقفه من الاستمرار مع الفريق.

وأوضح الشافعي صالح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدينا ثقة كبيرة في أيمن الرمادي وجهازه الفني ولا يزال أمامنا مباريات متبقية قادرين أن نحسم من خلالها بقائنا في الدوري".

وتابع: "تعرضنا لظلم تحكيمي خلال مواجهة البنك الأهلي الماضية، والهدف الأول للبنك الأهلي، جاء بعد ركلة حرة مباشرة من المفترض أن يتم احتسابها لصالحنا، والكرة الثانية ليست ركلة جزاء".

واختتم: "التحكيم ثم التحكيم لا بد أن يكون مميزا في المواجهات المباشرة بين الفرق التي تسعى للبقاء في الدوري الممتاز، نطالب بحكام كبار في مباريات فريقنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.



