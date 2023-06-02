تعرف على موبايل سامسونج جالاكسي ألترا إس 23

موبايل سامسونج جالاكسي ألترا إس 23 من الأجهزة الصادرة حديثا ويبحث العديد من هواة الهواتف الذكية والراغبين في اقتنائها عن معلومات جديدة بشأن هذا الإصدار ومن خلال هذه السطور نقدم لكم مزايا وعيوب وأسعار موبايل سامسونج جالاكسي ألترا إس 23 والذي تنتجه شركة سامسونج ومقرها كوريا الجنوبية.

مزايا موبايل سامسونج جالاكسي ألترا إس 23

نستهل حديثنا عن موبايل سامسونج جالاكسي ألترا إس بذكر مزايا الهاتف الكوري حيث أن وزنه لا يتجاوز الـ234 جراما ونظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1.

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وفيما يخص قياس الشاشة: 6.8 بوصة وتصل دقة عرض الشاشة: 1440 × 3088 بكسل

شريحة المعالج: Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية 4 نانوميتر. سعة ذاكرة الوصول العشوائي: 8 أو 12 جيجارام.

سامسونج جالاكسي الترا اس 23, فيتو

سعة ذاكرة التخزين الداخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت / 1 تيرا بايت.

ولايفوتنا ان ننوه ان الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 12 ميجابكسل.

ودقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل.وسعة البطارية: 5000 ميللي أمبير بقوة شحن سريع 45 وات.

هاتف جالكسي ألترا إس 23 يعد من افضل هواتف سامسونج في العالم على الإطلاق ويعتبر أحد أقوى هواتف الأندرويد دون منازع وإذا حاولنا التعرف على الهاتف من الداخل سنجد العديد من الترقيات المذهلة امثل الإصدار الجديد من معالج كوالكم الرائد مكسور السرعة والجيل الجديد من شرائح ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.0 التي تضمن معدلات أسرع في نقل البيانات والملفات الكبيرة.

أيضًا هذا هو أول هاتف لشركة سامسونج يأتي بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، سعة البطارية لم تتغير عن الطراز السابق والتي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ولكن مع تحسين مستوى البطارية وسُبل إدارة الطاقة والإصدار الجديد كليًا من معالج كوالكم الأفضل كفاءة يضمن للهاتف القدرة على المواصلة لفترة زمنية أطول بدورة شحن واحدة.

عيوب موبايل سامسونج جالاكسي الترا إس23

ولا يخلو جهاز سامسونج جالاكسي الترا اس 23 من بعض العيوب ولعل ابرزها

السعر مرتفع مقارنة بالمنافسين حيث يصل سعره 45 الف تقريبا

ترقية بسيطة مقارنة بالطرازات السابقة مثل سرعة الشحن التي لم تتغير منذ عدة أجيال.

لا يأتي بشاحن مُرفق في العلبة.