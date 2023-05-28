الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات وتكنولوجيا

سامسونج جالاكسي S22، مواصفات وسعر الهاتف فى مصر

هاتف سامسونج، فيتو
هاتف سامسونج، فيتو

سامسونج جالاكسي S22 ، يبحث الكثير من المستخدمين فى مصر عن مواصفات وسعر  هاتف سامسونج جالكسي S22 سواء  Ultra الذي يدمج بين  هواتف سلسلة Note وهواتف سلسلة S  حيث ياتي  الجهاز  مزوجا بقلم S Pen المدمج، إلى جانب إمكانات التصوير الليلي والفيديو المتقدمة والبطارية التي تدوم لأكثر من يوم واحد، أو هاتفى s22و s22+ وخلال السطور التاليه نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديده.

 هاتف سامسونج S22

يأتي  جهاز سامسونج جالكسي S22 Ultra  بالقلم S Pen  لأول مرة في جهاز ضمن السلسلة S، ويعد  أسرع قلم S Pen طورته الشركة مع وقت الاستجابة أقل بنسبة 70% كما ياتي  هاتف جالكسي S22 Ultra  بأربعة خيارات ألوان تشمل  الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر واللون العنابي  بينما ياتي  الجهازان سامسونج جالكسي S22 وS22+ بتصميم Contour-Cut وبألوان الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي كما يُعد الجهازان من أوائل طرازات سلسلة S المصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium،  وتعد سلسلة S22  أول هواتف ذكية تستخدم زجاج Corning Gorilla

-إعلانات-

Glass Victus +.    

ياتي هاتف سامسونج  S22 Ultra  بمستشعر 2.4 ميكرومتر، ليكون الأكبر من سامسونج، ما يتيح لعدسات الكاميرا التقاط المزيد من الضوء والبيانات، وتحسين الإضاءة وتفاصيل مقاطع الفيديو. بحانب عدسة Super Clear Glass لضمان التقاط مقاطع فيديو ليلية أكثر سلاسة ووضوحًا بدون الحاجة إلى وجود مصدر للإضاءة كما تم تعزيز هذا الجهاز الجديد بإمكانات التكبير والتصغير التي ستقرب 100 مرة من الحدث، ويشتمل على  ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Portrait Mode، ليجعل كل صورة تبدو وكانها عمل احترافي كما يوفر جالكسي S22 Ultra إمكانية الوصول الحصري إلى تطبيق Expert RAW الذي يتسم  بوجود مجموعة شاملة من أدوات التحرير داخل الكاميرا التي توفر تجربة ترتقي إلى مستوى الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR،، يمكنك التحكم بشكل أكبر في تعديلاتك باستخدام المزيد من بيانات صورك. وكما هي الحال مع الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، يمكنك تفتيح أو تعتيم صورك باستخدام إعدادات ISO وسرعة الغالق، إلى جانب ضبط توازن اللون الأبيض لجعل الصوره أكثر دفئًا أو برودة.

ياتي الهاتف  بوحدة الاستشعار الأكبر بنسبة 23% من تلك الموجودة في  S21 و S21+وتقنية Adaptive Pixel، فقد تم تصميم الكاميرا للسماح بدخول المزيد من الضوء وتسجيل التفاصيل والتقاط الألوان التي تظهر المحتوى حتى في الظلام. وصمم الجهازان بكاميرا رئيسية  بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عن بعد بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وتم تجهيز الهواتف الجديدة بمعالج 4 نانومتر،  يدعم معالجة سامسونج الأكثر تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كما أنه يتميز باستخدام شبكة Wi-Fi 6E، بمعدل يصل إلى ضعف سرعة Wi-Fi 6 مع  خاصية الشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط. 

وتأتي  شاشة الجهاز بمقاس 6.8 بوصة ومن نوع Dynamic AMOLED 2X والقابلة للتكيف بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز كمل يعمل تحليل سلوك الشبكة على تبسيط أداء التطبيق، وذلك عن طريق الكشف التلقائي عن التطبيق المستخدم  وتوجيه أكبر قدر من القوة.

وتأاتي  شاشة جالكسي S22  بمقاس 6.1 بوصة، اما  شاشة 6.6 بوصة فتاتي في الجهاز جالكسي S22+  مصممة بتقنية   Vision Booster  الذكية التي تقوم بضبط الشاشة تلقائيًا.

وسيتم دعم سلسلة جالكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد" مع  واجهة المستخدم One UI  من سامسونج،وتمنح الواجهة One UI أيضًا إمكانية الوصول السهل إلى مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية وملفات GIF والملصقات مباشرة على لوحة المفاتيح.

تأمين هواتف جالكسي S22

ويتم تأمين سلسلة سامسونج جالكسي S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجًا وذاكرة آمنة يمكنها عزل البيانات الحساسة تمامًا، ومن أهمها كلمات المرور أو القياسات الحيوية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف. وتعمل لوحة معلومات ومؤشر الخصوصية في لوحة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا في الجهاز ويبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام  25000 جنية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامسونج هاتف هاتف سامسونج جالكسي هاتف سامسونج جالكسي S22 مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S22 مصر

مواد متعلقة

سامسونج جالاكسي a12، سعر ومواصفات الجوال في السعودية

مواصفات برنامج سامسونج  One UI 5 لساعات Galaxy  بعد الكشف عنه رسميا

سعر ومواصفات جوال سامسونج جالاكسي Fold4 في السعودية

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع وفد سامسونج خطط الشركة التوسعية في مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

ماعز يدخل أحد مقار الاقتراع بتركيا (فيديو)

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالشيفون والشفاف.. إطلالات صادمة وانتقادت عنيفة لـ 5 نجوم آخرهم أحمد سعد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الممرضة في المنام وعلاقته بزوال الهم

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

المزيد
الجريدة الرسمية