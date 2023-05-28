سامسونج جالاكسي S22، مواصفات وسعر الهاتف فى مصر

سامسونج جالاكسي S22 ، يبحث الكثير من المستخدمين فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف سامسونج جالكسي S22 سواء Ultra الذي يدمج بين هواتف سلسلة Note وهواتف سلسلة S حيث ياتي الجهاز مزوجا بقلم S Pen المدمج، إلى جانب إمكانات التصوير الليلي والفيديو المتقدمة والبطارية التي تدوم لأكثر من يوم واحد، أو هاتفى s22و s22+ وخلال السطور التاليه نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديده.

هاتف سامسونج S22

يأتي جهاز سامسونج جالكسي S22 Ultra بالقلم S Pen لأول مرة في جهاز ضمن السلسلة S، ويعد أسرع قلم S Pen طورته الشركة مع وقت الاستجابة أقل بنسبة 70% كما ياتي هاتف جالكسي S22 Ultra بأربعة خيارات ألوان تشمل الفانتوم الأسود والفانتوم الأبيض والأخضر واللون العنابي بينما ياتي الجهازان سامسونج جالكسي S22 وS22+ بتصميم Contour-Cut وبألوان الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي كما يُعد الجهازان من أوائل طرازات سلسلة S المصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium، وتعد سلسلة S22 أول هواتف ذكية تستخدم زجاج Corning Gorilla

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Glass Victus +.

ياتي هاتف سامسونج S22 Ultra بمستشعر 2.4 ميكرومتر، ليكون الأكبر من سامسونج، ما يتيح لعدسات الكاميرا التقاط المزيد من الضوء والبيانات، وتحسين الإضاءة وتفاصيل مقاطع الفيديو. بحانب عدسة Super Clear Glass لضمان التقاط مقاطع فيديو ليلية أكثر سلاسة ووضوحًا بدون الحاجة إلى وجود مصدر للإضاءة كما تم تعزيز هذا الجهاز الجديد بإمكانات التكبير والتصغير التي ستقرب 100 مرة من الحدث، ويشتمل على ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل Portrait Mode، ليجعل كل صورة تبدو وكانها عمل احترافي كما يوفر جالكسي S22 Ultra إمكانية الوصول الحصري إلى تطبيق Expert RAW الذي يتسم بوجود مجموعة شاملة من أدوات التحرير داخل الكاميرا التي توفر تجربة ترتقي إلى مستوى الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR،، يمكنك التحكم بشكل أكبر في تعديلاتك باستخدام المزيد من بيانات صورك. وكما هي الحال مع الكاميرات الرقمية الاحترافية DSLR، يمكنك تفتيح أو تعتيم صورك باستخدام إعدادات ISO وسرعة الغالق، إلى جانب ضبط توازن اللون الأبيض لجعل الصوره أكثر دفئًا أو برودة.

ياتي الهاتف بوحدة الاستشعار الأكبر بنسبة 23% من تلك الموجودة في S21 و S21+وتقنية Adaptive Pixel، فقد تم تصميم الكاميرا للسماح بدخول المزيد من الضوء وتسجيل التفاصيل والتقاط الألوان التي تظهر المحتوى حتى في الظلام. وصمم الجهازان بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عن بعد بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وتم تجهيز الهواتف الجديدة بمعالج 4 نانومتر، يدعم معالجة سامسونج الأكثر تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كما أنه يتميز باستخدام شبكة Wi-Fi 6E، بمعدل يصل إلى ضعف سرعة Wi-Fi 6 مع خاصية الشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط.

وتأتي شاشة الجهاز بمقاس 6.8 بوصة ومن نوع Dynamic AMOLED 2X والقابلة للتكيف بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز كمل يعمل تحليل سلوك الشبكة على تبسيط أداء التطبيق، وذلك عن طريق الكشف التلقائي عن التطبيق المستخدم وتوجيه أكبر قدر من القوة.

وتأاتي شاشة جالكسي S22 بمقاس 6.1 بوصة، اما شاشة 6.6 بوصة فتاتي في الجهاز جالكسي S22+ مصممة بتقنية Vision Booster الذكية التي تقوم بضبط الشاشة تلقائيًا.

وسيتم دعم سلسلة جالكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد" مع واجهة المستخدم One UI من سامسونج،وتمنح الواجهة One UI أيضًا إمكانية الوصول السهل إلى مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية وملفات GIF والملصقات مباشرة على لوحة المفاتيح.

تأمين هواتف جالكسي S22

ويتم تأمين سلسلة سامسونج جالكسي S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجًا وذاكرة آمنة يمكنها عزل البيانات الحساسة تمامًا، ومن أهمها كلمات المرور أو القياسات الحيوية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف. وتعمل لوحة معلومات ومؤشر الخصوصية في لوحة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا في الجهاز ويبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 25000 جنية.