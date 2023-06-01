الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

سيارة تصطدم بمكتب المستشار الألماني والشرطة تكشف التفاصيل

أولاف شولتس المستشار
أولاف شولتس المستشار الألماني، فيتو

وقعت حادثة قرب  مكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، حيث اصطدمت سيارة  في العاصمة الألمانية برلين، بالحاجز الخرساني المُقام أمام مكتب شولتس. 


حادثة سيارة قرب مكتب المستشار الألماني 


ومن جانبها  قالت  الشرطة الألمانية في بيان صادر عنها اليوم الخميس،  إن "الحادث عادي وليس هجوما إرهابيا".
وأفادت وكالة الأنباء "د ب أ" أن الشرطة الألمانية  قالت في بيانها:" إن رجلا يبلغ من العمر 81 عاما لم يستطع الاستدارة بشكل مناسب مع المنعطف الدائري أثناء القيادة، فاصطدم بالحاجز الخرساني أمام بوابة مكتب شولتس".
وأضافت الوكالة تم نقل الرجل إلى المستشفى ولم يتعرّض أحد غيره للإصابة. كما سيتم إرجاع الكتلة الخرسانية التي تحرّكت من مكانها نتيجة الاصطدام إلى وضعها الطبيعي.
وفي حادثة أخرى تمكن رجل مجهول الهوية من اختراق موكب المستشار الألماني أولاف شولتس، واقترب منه واحتضنه على مدرج مطار فرانكفورت.

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عناق تحت تأثير المخدرات


وفي السياق ذاته قال  الرجل المجهول سيارة أودي داكنة اللون ونجح في الانضمام إلى موكب شولتس وهو في طريقه إلى مطار فرانكفورت بعد حضوره مناسبة في البنك المركزي الأوروبي في ذكرى تأسيسه الـ25.
وخرج الرجل الغريب من سيارته وصافح شولتس وطوقه بذراعيه. وذكرت مجلة دير شبيجل أن رجال الحماية الأمنية للمستشار لم يلاحظوا الخرق على الفور، وكان لدى الرجل متسع من الوقت للعودة إلى سيارته وإشعال سيجارة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.


وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم فتح تحقيق بشأن الرجل الذي اقترب من المستشار لتقييم ما إذا كان هناك من شبهة جنائية.

وبحسب المجلة فإن فحص المخدرات الذي أجري على الرجل جاء إيجابيا.وقال شولتس عند سؤاله عن الحادث خلال مؤتمر صحافي في تالين عاصمة إستونيا "إلقاء التحية والترحيب بي من قبل أشخاص ليس أبدا بشيء يؤثر علي بشكل خاص".

وأضاف شولتز عن اللقاء المفاجئ مع الرجل المجهول "هذا طبيعي جدا ولم أجد هذا الموقف مفاجئا أيضا". ودافع شولتس عن العمل الذي قام به المسئولون عن حمايته، قائلا "الشرطة تقوم بعمل جيد، وأنا أشعر بالأمان".

لكن الأخطاء الأمنية التي سمحت لشخص غريب بالاقتراب من شولتس دون عوائق أثارت الذعر بين المسؤولين عن الحماية الشخصية للمستشار الألماني.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على هامش لقاء مع نظيرتها التشيكية على الحدود بين البلدين إن "حادثا مثل هذا لا يجب السماح بحصوله"، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تحديد الأخطاء لتفاديها مستقبلا.

 

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