تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحا تدريبية بشكل مستمر بهدف توفير الفرص المميزة لشباب الخريجين، ومن هذه المنح دورة تدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية وسوف تنظم خلال شهر يوليوالمقبل.

موعد دورة معهد تكنولوجيا المعلومات

وفي هذا الشأن اعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن عقد دورة تدريبية في شهر يوليو المقبل لمدة 3 أشهر ببرنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات ومركز التدريب على علوم الحاسب بقرية قاطية بمحافظة شمال سيناء لتأهيل شباب الخريجين بالمحافظة للعمل كمدربين في مجال الجرافيك والتصميم ،والتشجيع على إنشاء مشروعات صغيرة أو متوسطة وفقا للهوية الخاصة لكل محافظة ومدينة

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معهد تكنولوجيا المعلومات

مزايا دورة معهد تكنولوجيا المعلومات

ومن مزايا المنحة الحصول على شهادة معتمدة معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكافأة مالية للمتدرب في نهاية الدورة.

أما أهم شروط الالتحاق بالدورة فأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية، ومعه موقفه من التجنيد مع إحضار صورة الرقم القومي

يوفر برنامج التدريب المكثف للمواهب الشابة مجموعة من المهارات اللازمة للوظائف ذات الطلب المتزايد.

ويُقدم البرنامج من خلال أكثر من 90 مركزًا للتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافظات، ويستهدف طلاب الجامعات وحديثي التخرج، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الأخرى، ذلك لسد الفجوة في الاحتياجات المحددة لتكنولوجيا المعلومات في كل قطاع. ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، وينظم بالشراكة مع عدد من الجامعات ومنظمات التدريب العالمية في مختلف المحافظات، مع وجود عدد من الكفاءات المتخصصة في عدة تكنولوجيات تشمل التصور وتطوير الويب والأنظمة المدمجة وتطوير البرمجيات والتسويق الرقمي وغير ذلك من مجالات.

يذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. أشرف على إنشائه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عام 1992. وبدء المعهد من هذا التاريخ في تخريج أكثر من 5500 خريج على مدار 38 دفعة (حتى عام 2017) ويُعد خريجى المعهد هم النواة الرئيسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر. المعهد هو المعهد القائم بالإشراف على مراكز المعلومات على مستوى جمهورية مصر العربية وهو الذي يوزع معاير الجودة (الأيزو) على هذه المراكز وبالتعديلات التي تطرأ على معايير الجودة كما أنه يقدم منحة التسعة أشهر في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة سواء شبكات الحاسوب، التعليم الإلكتروني، نظام المعلومات الجغرافي الوسائط المتعددة، البرمجة وغيرها من المجالات وتعتبر هذه المنحة من أفضل المنح المقدمة على مستوى الشرق الأوسط.