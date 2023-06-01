الإمام الأكبر يكرم أوائل مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم (صور)

كرَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوائل مسابقة الأزهرالسنوية لحفظ القرآن الكريم، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور لفيف من قيادات الأزهر.

أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز وتقدير الأزهر الشريف بأبنائه من حفظة كتاب الله، موصيا إياهم بمواظبة الحفظ والتدبر لمعاني القرآن الكريم، ونقل تجربتهم لزملائهم وتشجيعهم على بدء رحلة الحفظ والتدبر، مصرحا "القرآن الكريم تاج فوق رؤوسكم، وأنتم خير سفراء للأزهر الشريف، ونقدر مجهودكم وما يبذله أمهاتكم وآباءكم وشيوخكم لدفعكم نحو تحقيق هذا الإنجاز حتى وصلتم اليوم إلى منصة التكريم، داوموا على التفوق والاجتهاد، واجعلوا مما تعلمتوه وحفظتموه منهجا ومنهاجا لحياتكم".

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الفائزون في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وضاعف فضيلة الإمام الأكبر مكافأة الخمسة طلاب الأوائل بالمستوى الأول، لتصبح مكافأة الطالب الأول في المستوى الأول جائزة قدرها 200 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 180 ألف طالب، حيث نجح في اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 59 ألف، والذين ترشحوا لاختبار المرحلة الثانية ونجح منهم 18 ألف طالب، ثم ترشح لاختبار المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية عدد 1202 طالب، فاز منهم عدد 80 طالب بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل 20 طالب لكل مستوى من المستويات الأربعة.

أوئل الطلاب

وعلى المستوى الأول للمسابقة، فازت الطالبة إسراء السيد سعد محمد، بالمركز الأول، بجائزة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه، والطالب زياد.

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم



وشارك في أعمال التحكيم 650 محكم بالمرحلة الأولى، بينما شارك في أعمال التحكيم بالمرحلة الثانية 230 محكم، في حين شاركت لجنة مراجعة المصحف في التحكيم في المرحلة النهائية لاختيار العشر الأوائل على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتهدف إلى تشجيع النشء والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، كما تعمل على اكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

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