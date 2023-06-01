اصنعي بنفسك منتجات العناية بشعرك وبأقل التكاليف

الارتفاع الشديد في أسعار منتجات العناية بالشعر، جعل كل فتاة تبحث عن البدائل الرخيصة للماركات العالمية، والماركات التي اعتادت استخدامها بشكل عام، وارتفعت أسعارها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، مثل الكريما والبلسم والشامبوهات.



بلسم الشعر من مستحضرات العناية الهامة لشعرك، وتزداد أهميته خلال فصل الصيف، لاحتياج الشعر للمزيد من الترطيب والعناية، للتخلص من آثار الشمس وحرارة الجو، خاصة عند الذهاب للمصيف، والتعرض لماء البحر، أو ماء حمام السباحة، ولكن قد تواجه الكثيرات مشكلة اختيار بلسم جيد للشعر.

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ولكن يؤكد محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب، أنه يمكنك التوقف عن شراء العديد من مستحضرات العناية بالشعر، واستبدالها بالعديد من المواد الطبيعية، والتي تكون أرخص كثيرا، إلى جانب أن مفعولها أقوى، وأكثر أمانا على الشعر.

اصنعي البلسم بنفسك في البيت

العناية بالشعر

يضيف محمد سلام، أن من المنتجات التي يمكنك التوقف عن شرائها، هو البلسم، والذي يمكنك استبداله بالعديد من المواد الطبيعية، التي يستعرضها في السطور التالية:

البيض:

يعمل البيض على ترطيب وتغذية فروة الرأس، وهو الأفضل لصاحبات الشعر الدهني.

ولصاحبات الشعر الدهني فقط يمكنك استخدام بياض البيض، أما بالنسبة للشعر الجاف، يمكنك استخدام صفار البيض، والشعر العادي يتم استخدام البيض الكامل.

يتم توزيع الجزء المناسب من البيض على شعرك وفقًا لنوعه، ويترك لمدة 20 دقيقة، قبل الشطف جيدًا بالماء البارد.

يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو، للتخلص من آثار البيض.

يتم تكرار هذه الوصفة، مرة واحدة في الشهر لترطيب وتغذية شعرك.

الزبادي:

يعد واحدًا من المرطبات الطبيعية الأكثر فعالية لشعرك، ويمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر.

فقط احضري نصف كوب من الزبادي، ويتم توزيعه على الشعر الرطب، ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين للحصول على شعر لامع صحي.



عصير الليمون:

يتم خلط عصير الليمون مع زيت الزيتون والماء بمعدل 1: 1: 1.

توزع كمية مناسبة من الخليط على الشعر الرطب، ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الشعر جيدًا بالشامبو والماء.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوعين.

بدائل كريمات فرد الشعر

فرد الشعر طبيعي

وتؤكد "أرميشا" خبيرة التجميل الهندية، أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنها فرد الشعر دون اللجوء للكريمات الكيماوية، والكيراتين والبروتين، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

حليب جوز الهند

استخرجي حليب جوز الهند من ثمرة جوز الهند، وأضيفيه إلى بعض عصير الليمون.

أبقيه في الثلاجة لمدة ليلة، ثم ضعيه على شعرك كالكريم، واتركيه لفترة، ثم اغسلي شعرك.



دقيق الأرز والبيض

امزجي بياض بيضة واحدة مع خمس ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

يخلط المزيج جيدا ثم ضعيه على شعرك، واتركيه لمدة ساعة واحدة.

اغسليه بعد ذلك بالشامبو، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع لأكثر من شهر.



البيض وزيت الزيتون

واحدة من أفضل المكونات لفرد الشعر في المنزل هو البيض، كما أن ما يحتويه من بروتين يساعد على إكساب الشعر قوة، ويمكن استخدام البيض بالتساوي مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ليكون شعرك لامعا.