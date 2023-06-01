الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة في بني سويف

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

أصيب عاملا نقاشة بكسور وكدمات وجروح، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في أحد المشروعات بشرق النيل في مدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث سقوط من علو لعاملان نقاشة أثناء عملهما، حيث جرى التوجيه بسرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وجرى نقل المصابان إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

وتبين أن المصابين هما: " محمد. س. ك" 30 سنة، مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، مصاب سحجات وكدمات وكسر بالساق الأيسر، و" علي. س. ع" مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، 36 مصاب بكسر بالساق الأيسر، ويعملان في شركة خاصة للدهانات بمساكن المدينة شرق النيل.

 

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