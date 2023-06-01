نقابة الصحفيين تطرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي وتعيّن طبيب أسرة
أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي وافق في اجتماعه الأخير على طرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي لإتاحة تعاقد أعضاء النقابة وأسرهم مع إحدى الشركات بشكل اختياري لمن يرغب.
استطلاع رأي الصحفيين
من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، إن استطلاع الرأي الذي شارك فيه أكثر من ١٢٠٠ صحفي لتطوير مشروع علاج الصحفيين، كانت من بين نتائجه موافقة ٦٦٪ من المشاركين في الاستطلاع على إتاحة الاشتراك في شركة تأمين طبي بشكل اختياري.
الحد الأقصى للعلاج
وتتيح شركات التأمين الطبي عددًا من المزايا، منها توفير تغطية أكبر في الحد الأقصى للعلاج، وتقديم عدد كبير من الخدمات دون تحمل المشترك أي تكلفة، بالإضافة إلى شمول الخدمة للأدوية، وتوفر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة.
تعيين طبيب أسرة
من ناحية أخرى، وافق مجلس النقابة على تعيين طبيب أسرة بعيادة النقابة، ليتولى الكشف والتشخيص وتوجيه الصحفيين التوجيه الطبي الأمثل، وهو ما سيكون له مردود كبير لتطوير الخدمة المقدمة حاليًّا.
وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية قد عقدت اجتماعها الثاني هذا الأسبوع، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي شارك فيه الأعضاء عبر "زووم" بالتفاعل مع المجتمعين في قاعة اللجان بالنقابة.
واعتمدت اللجنة هيكلها التنظيمي عبر انتخابات داخلية، والذي شمل اختيار عبير ياسين أمينًا عامًّا، وفي ملف الرعاية الاجتماعية تم اختيار أسامة عز الدين وكيلًا، وأحمد طنطاوي أمين سر، أما في ملف الرعاية الصحية فتم اختيار عاطف السيد وكيلًا، وحسام راضي أمين سر.
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