الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

بالرابط، نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

مسابقة شيخ الأزهر
مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، فيتو

أتاح الأزهر الشريف رابطا خاصا للإعلان عن نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط  باستخدام الرقم القومي. 

إعلان نتيجة مسابقة شيخ الأزهر

وحضر عملية المراجعة للفيديوهات، الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر،  والشيخ خالد محمد علي، عضو الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بغرض تحقيق العدالة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات.

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وأشادت اللجنة بمستويات الطلاب وحفظهم وأكدت أن الفوارق بينهم طفيفة جدا وبعضها في الأداء وليس الحفظ.

مراحل مسابقة الإمام الأكبر

وتتم المسابقة في المرحلة الأولى في المعاهد الأزهرية، وثم تعد المرحلة التالية بالمناطق الأزهرية ويُرشح الحاصلون على 80 درجة، فأكثر للمرحلة الثالثة للتنافس على المراكز الأولى.

المرحلة الثالثة (التصفيات المؤهلة)

وتتم هذه المرحلة بالمناطق لاختيار الفائزين بالمنطقة والعشرة الأوائل فيها المؤهلين لدخول التصفيات النهائية، ويكون الطالب فائزا في حالة حصوله على 90 درجة فأكثر في اختبارات هذه المرحلة.  

المرحلة الرابعة (التصفيات النهائية)

وتتم في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في المستويات الأربعة لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

جوائز مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

وعن مكافآت الطلاب الفائزين ومحفظيهم، كشف قطاع المعاهد، أن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية الفائزين في المستوى الأول، توزع مكافآتهم كالتالي:
1-  الأول 100.000
2-  الثاني 95.000
3-  الثالث 90.000
4-  الرابع 85.000
5-  الخامس 80.000
6-  السادس 75.000
7-  السابع 70.000
8-  الثامن 65.000
9-  التاسع 60.000
10-  العاشر 55.000

الشروط العامة لمسابقة شيخ الأزهر

أن يكون المتقدم للمسابقة من:
طلاب المعاهد الأزهرية [ابتدائي – إعدادي – ثانوي].
طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية].
طلاب الرواق الأزهري [شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية]. 
ألا تزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من كل عام. 
يحق لطلاب: (مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط) الاشتراك في المستويات الأربعة، أما طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية فيحق لهم الاشتراك في المستويات (الأول والثاني والثالث فقط)، ويحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين (الأول والثاني فقط). 

لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد. 
يحق للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الاشتراك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة. 

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مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، تعرف على قيمة جوائز العشرة الأوائل

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إعلان أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر بالقليوبية

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