سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سامسونج جالاكسي اس بلس 23 من الهواتف الذكية التي يبحث، يواصل موقع فيتو استعراض خدماته التي تمس احتياجات ومتطلبات قطاع عريض من المجتمع ولاسيما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستخدمي الهواتف الذكية في مصر والعالم العربي وفي السطور التالية نقدم لكم اهم مزايا وعيوب هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الذكي الذي تنتجه شركة سامسونج ومقرها كوريا الجنوبية.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس بلس 23

شركة سامسونج زودت هاتفها بمجموعة من المزايا، حيث إن من أهم مواصفات جهاز Samsung Galaxy S23 Plus وزنه حوالي 196 جراما. ونظام التشغيل أندرويد 13 والواجهة One UI 5.1

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وقياس الشاشة: 6.6 بوصة، وأما دقة عرض الشاشة 1080 × 2340 بكسل

وشريحة المعالج : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية 4 نانوميتر

في حين تصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجارام

سعة ذاكرة التخزين الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية تتميز بكونها ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 10 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية تتمتع بدقة 12 ميجابكسل أما سعة البطارية: 4700 ميللي أمبير بقوة شحن سريع 45 وات.

تزيد من قوة هاتف Samsung Galaxy S23 Plus أنه مزود بمعالج كوالكم الجديد

مواصفات سامسونج جالاكسي اس بلس 23

كما زودت البشركة سامسونج جالاكسي اس بلاس يمزايا أخرى أهمها كاميراته التي تعد أكثر من جيدة كما أن الشاشة التي تعمل بمعدل تحديث 120 هرتز،و تصميم الهاتف رائع والكاميرات البارزة من الجانب الخلفي يبدو مميز وأيضًا أن شرائح LPDDR5X و UFS 4.0 تتيح القدرة على نقل الملفات والبيانات بمعدلات سرعة أعلى كما إنها أصبحت مطلوبة بشكل كبير من أجل تشغيل عدد كبير من التطبيقات في آن واحد .

وعن تحميل الألعاب فإنها تكون بسرعات أعلى، سرعة الشحن ثابتة على كل من طراز ألترا وبلاس وهي 45 وات والتي لم تتغير خلال السنوات الأخيرة ولكنها لا تزال كافية لشحن البطارية الأكبر في سعة خلال فترات زمنية قياسية لمنح المستخدم القدرة على إعادة ملئ البطارية بسرعة.

مزايا هاتف سامسونج جالاكسي اس بلس 23

شاشة ساطعة ومميزة وعمر البطارية يصل إلى 5 سنوات من الدعم كما أن أداء الكاميرا الخلفية جيد.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي بلس اس 23

السعر أصبح مرتفع عن العام الماضي.

سرعة الشحن ما زالت بطيئة

ويذكر ان هناك تراجع في القدرة الشرائية لدى نسبة كبيرة من المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية حيث كشفت تقديرات جهاز الإحصاء ان قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة سجلت 337 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار لفترة المقارنة من العام الماضي 2021، فانخفضت قيمة استيراد الهواتف المحمولة بنسبة 90.1% خلال الربع الثاني من عام 2022 لتبلغ 40.145 مليون دولار في مقابل 47.155 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

وكذلك تراجعت الواردات بنسبة 41.4% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 273.656 مليون دولار في مقابل 467.284 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي بلس اس 23

وجاء سعر جهاز Samsung Galaxy S23 Plus في مصر ذاكرة 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت بـ 35 ألف جنيه.

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