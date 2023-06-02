تعليم الشيوخ تناقش اقتراح برغبة بشأن أوضاع المعيدين بالجامعات الأسبوع المقبل

تناقش لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، اقتراح برغبة مقدم من النائبة حنان سليمان، عن دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية.

الجامعات المصرية

وقالت سليمان في اقتراحها، أن الجامعات المصرية هي أساس الفكر والعلم في المجتمع، وأن الهيئة المعاونة من معيدين ومدرسین مساعدین هم کوادر المستقبل ولذا يجب إعدادهم بشكل جيد وذلك من خلال مناقشة وضع الهيئة المعاونة من حيث الارتقاء بمستوى الدخل بما يتناسب وطبيعة عملهم، وكذلك من خلال النظر في إعفائهم من المصاريف الدراسية في مرحلتي الماجستير والدكتوراة تقديرا لهم من الدولة علي تفوقهم وتشجيعا على إنجاز أبحاثهم.

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زيادة الدعم المالي للهيئة المعاونة بالجامعات

وتابعت، أيضًا من خلال النظر في إمكانية زيادة الدعم المالي للهيئة المعاونة في سبيل تمكينهم من انجاز الأبحاث الباهظة التكاليف فضلا عن أنه يشترط نشرهم تلك الابحاث في مجلات دولية مما يرهقهم ماديًّا.

وأضافت، كذلك من خلال وضع لائحة موحدة تطبق على جميع الجامعات المصرية بخصوص إلزام المعيدين بالامتناع عن التدريس (لغويًّا ونفسيًّا) في خلال العام الأول للتعين لإعداده للتدريس خلال تلك الفترة.

تغيير مسمى مدارس STEM والخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

كما تناقش اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تغيير مسمى مدارس STEM والخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى STEAM أي الخاصة بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

إضافة دراسة الفنون لمدارس STEM

وأشارت النائبة إلى أن تعديل المسمى المقترح يستهدف إضافة دراسة الفنون إلى المواد التي يدرسها الطلاب، لا سيما أنها تقتصر حاليًّا على المواد العلمية، بالإضافة للغة العربية والتربية الدينية طوال سنوات الدراسة الثلاث، ومادة الدراسات في الصف الأول فقط، والمواطنة في الصف الثاني من الدراسة.

دراسة تغيير مسمى مدارس المتفوقين

وأوضحت أن المقترح تضمن تغيير المسمى بإضافة مادة الفنون بدءًا من العام الدراسي المقبل 2023/2024 أو الذي يليه 2024/ 2025، بعد دراسة وافية للمحتوى الذى يُمكن أن تقدمه هذه الفنون والإعداد الجيد للمعلمين الذين سيقومون بتدريسها حتى يتحقق الهدف المرجو منها.

الفنون مثل مادتي التربية الدينية والوطنية

ولفتت إلى أنها تستهدف من المقترح أن تكون الفنون مثل مادتي التربية الدينية والوطنية، أي مادة أساسية من مواد الرسوب والنجاح ولا تُضاف الى المجموع، موضحة أنه يمكن للطلاب بناء على جلسات تعريفية، اختيار أي نوع من الفنون التي سيقوم بدراسته سواء أدبية ولغوية، أو أدائية أو حتى بدنية.

وقالت الدكتورة هبة شاروبيم: أهمية هذه الإضافة تتمثل في أن الفن بأشكاله المختلفة سواء الأدبية أو الأدائية أو البصرية أو الفنون التطبيقية، وما تشمله من موسيقى، رسم، نحت، أدب، ولغة وغيرها، يُعتبر من أكثر الأمور أهمية في تاريخ وتأريخ البشرية لما له من تأثير كبير في حياة الإنسان والمجتمع.

الفن من شأنه تعزيز قدرات التعلم والإبداع

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن الفن من شأنه تعزيز قدرات التعلم والإبداع، وهي واحدة من أهم أهداف مدارس المتفوقين.

وأشارت إلى أنه أظهرت العديد من الدراسات دور الفن في تعزيز الفهم لمادة الرياضيات، بالإضافة إلى تنمية الانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة والتراث القومي المتعدد، من خلال دراسة الفنون الفلكلورية والتراثية على سبيل المثال.

وقالت النائبة: تعمل دراسة الفنون كذلك على تعزيز قيم التنوع وحرية التعبير وتشجيع التعددية والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال فنونها وغرس وإثراء الوعي والمسؤولية المجتمعية، فضلا عن أنها تنمي الحس الفني لدى الطلاب وما يتبعه من إثراء للخيال والإبداع والتطوير، وتساعد بصورة قوية في تحسين المهارات اللغوية والأدائية.