الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

إغلاق مواني السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

هيئة موانئ البحر
هيئة موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر إغلاق مواني السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الرابعة مساء نظرا لسوء الاحوال الجومائية.

 

  حيث تتراوح شدة الرياح ما بين ٢٤-٢٦ عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين ٣-٤ متر والعاصفة الترابية وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 


وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

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