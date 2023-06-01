الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

العيادات التخصصية بالغربية تقدم خدماتها لمليون و488 ألف مستفيد من الرعاية الأساسية

العيادات التخصصية
العيادات التخصصية بالغربية تقدم خدماتها لمليون مواطن،فيتو

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود مديرية الصحة في تقديم خدماتها للمواطنين والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، خلال الشهر الماضي.

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وتلقى المحافظ تقرير يفيد بتقديم الرعاية الأساسية بمديرية الصحة خدماتها لأكثر من 488047 متردد على منشآت الرعاية الأولية والبالغ عددهم 283 منشأة بالإدارات الصحية التابعة للمديرية، حيث تم تقديم 542037 خدمة للمترددين على النحو التالي (العيادات الخارجية 136348، تنظيم الأسرة 80764، متابعة أطفال 51758، عيادة الإخصائي 37951،الأسنان 42872، الطوارئ 15195، العلاج طبيعي 7114، التطعيمات 51904، الحوامل الجدد 3150، الحوامل المترددة 14665، المعامل 84473، السونار 7184، الرعاية الصحية لغير القادرين 3771 والمشروطية الصحية 4893).

 

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وأشاد المحافظ بتفعيل المديرية لخدمات السهر والنوبتجيات والطوارئ على مدار 24 ساعة داخل ٥٤ وحدة ومركز طبي بالإدارات التابعة للمديرية بداية من مايو ٢٠٢٣، وذلك إلى جانب دور المديرية الملحوظ في رفع كفاءة الأطقم والكوادر الطبية، حيث يتم حاليا تنفيذ تدريب "الحزمة لأطباء" التكليف الجدد بمركز التدريب بمركز طبي سعيد. 


كما أشاد رحمي بالدوريات المرورية والتي تتابع سير العمل والتدريب على رأس العمل وتلافي السلبيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، هذا إلى جانب تدريب منسقي الرعاية الصحية لغير القادرين والمشروطية الصحية بالإدارات وبالوحدات الصحية وتنفيذ ورش عمل وندوات توعية من أجل رفع كفاءة الفرق الطبية وتغطية أكبر عدد من الأسر المنتفعة لتحقيق الأهداف.

 

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بمبادرات الصحة العامة منذ بداية العام تجاوز 725089 منتفع من خلال المنشآت التابعة للرعاية الأساسية ومن خلال تحركات الفرق للتجمعات والمدارس والمصالح الحكومية حيث تم فحص (٢٠٠١٤٥ بمبادرة صحة المرأة، ١١٠٨٥بمبادرة الأم والجنين، ٢٦٠٣٨ بمبادرة السمعيات، ٤٥٢٧٩١ بمبادرة التقزم، ٢٦١٧٦ بمبادرة الأمراض المزمنة، كما تواصل العمل بالعيادات التخصصية بال 50 وحدة المختارة بالإدارات حيث بلغ إجمالي التردد منذ بداية عمل العيادات بأكتوبر الماضي وحتى الآن 1067570).

 

 

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