الخميس 01 يونيو 2023
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طلب مهم من هاني الناظر لمرضى الحساسية في العواصف الترابية

الدكتور هاني الناظر،
الدكتور هاني الناظر، فيتو

مرضى الحساسية والعاصفة الترابية، وجه الدكتور هاني الناظر، المدير الأسبق للمركز القومي للبحوث، نصائح لمرضة الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية، بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح بعض محافظات مصر اليوم، وغدًا.

طلب مهم من هاني الناظر لمرضى الحساسية

روشتة مرضى الحساسية والعاصفة الترابية، التي وجهها الدكتور هاني الناظر، طالب فيها المرضى بالبقاء في منازلهم غدًا الجمعة، مع الحرص علي تناول قرص يوميًا من أقراص الحساسية المضادة للهيستامين. 
وكتب الدكتور هاني الناظر، في نصائحه لمرضى الحساسية والعاصفة الترابية، تدوينة بالفيس بوك "انصح  الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل غدا الجمعة باذن الله  والحرص علي تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفورًا وقرص يوميا ولمدة أسبوع بإذن الله. وربنا يحفظكم جميعا". 

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الأطباء يطلقون التحذيرات لتجنب العواصف الترابية

جدير بالذكر أن عاصفة ترابية تجتاح بعض محافظات مصر، الأمر الذي دعا الأطباء لتحذير مرضى الحساسية، لاتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب الأضرار المحتملة، التي قد تسببها العاصفة لمرضى الحساسية. 


وأكد الأطباء أن مرضى حساسية الصدر والأنف يعتبرون من أكثر الفئات المعرضة لمخاطر الأتربة، الناجمة عن العاصفة الترابية، وطالبوهم باتباع مجموعة من الإرشادات الطبية.

ويطالب الأطباء في حالة حدوث العواصف الترابية المصابين بحساسية الصدر، باتخاذ الحذر، وخاصة أن أعراض الحساسية تصبح أكثر سوءًا عند المرضى، الذين يعانون من التهاب الحلق واحتقان الأنف، بسبب امتلاء الحويصلات الهوائية الموجودة في الرئتين بالهواء والأتربة المضرة للرئتين والجهاز التنفسي.

صعوبة التنفس من الأنف أثناء العواصف التربية

ويواجه مرضى حساسية الصدر صعوبة في التنفس من الأنف أثناء العواصف التربية، ما يجبرهم على التنفس عبر الفم، الأمر الذي يؤدي لدخول الهواء البارد والأتربة مباشرة إلى البلعوم والحنجرة والرئة والقصبة الهوائية، وذلك يؤدي لخفض درجة حرارة هذه الأعضاء وتضعف مناعتها.

وتعرض مرضى حساسية الأنف للأتربة والغبار، قد يصيبهم باحتقان شديد في الجيوب الأنفية، ما يشعرهم بالإنزعاج وصعوبة التنفس.

وينصح الأطباء مرضى حساسية الصدر والأنف أن يتجنبوا مخاطر العواصف الترابية، بالبقاء في المنزل، ولكن في حالة إضطرارهم للخروج من المنزل فعليهم (ارتداء كمامة.  ويمكن استبدالها بوضع منديل مبلل على الأنف والفم، لمنع الأتربة من الوصول إلى الجهاز التنفسي.)

تناول الأدوية المضادة للحساسية أثناء العاصفة الترابية

كما طالب الأطباء مرضى الحساسية، في حالة اضطرارهم الخروج من المنزل هذه الأيام، الالتزام بتناول الأدوية المضادة للحساسية (مضادات الهيستامين. والمواظبة على استخدام البخاخ الموسع للشعب الهوائية. مع  استخدام مضادات احتقان الأنف، وتنظيف الأنف من الأتربة بمحلول ملحي، يتم تحضيره عن طريق مزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء وغليه، ثم ترك الخليط جانبًا حتى يبرد.)
كما نصح الأطباء مرضى الحساسية باستنشاق بخار ماء، لترطيب الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان، وفي حالة شعور المريض بصعوبة التنفس أو سمع صوت صفير من الصدر أو عانى من النهجان، فعليه التوجه مباشرة لأقرب مستشفى.

وحذر أطباء المناعة  من خطورة تعرض الأطفال لمثل هذه العاصفة، لأنها تؤثر بشكل سلبى فى العين والصدر والأنف، خاصة مرضى حساسية العين وحساسية الصدر والربو، وحساسية الجيوب الأنفية، وتسبب العاصفة الترابية التهابات شديدة بالعين وتهيج الأغشية المخاطية بالأنف، إلى جانب الإصابة بحالات من السعال الشديد لمرضى حساسية الصدر.

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