ازاي تتقدم بشكوى ضد شركات المحمول لجهاز تنظيم الاتصالات

يواصل موقع فيتو تقديم خدماته التي تمس قطاع عريض من المجتمع ولا سيما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن للمتضررين من عدم البت في شكاواهم ضد شركات المحمول بالسوق المحلي التقدم بالشكوى إلى جهاز تنظيم الاتصالات لحل المشكلة محل النزاع.

خطوات تقديم شكوى في جهاز تنظيم الاتصالات

في حالة عدم الرد على أي شكوى تقدم بها عميل ضد شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلي عليه أن يتقدم بشكواه إلى مركز شكاوى مستخدمي الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات.

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وبمجرد تلقي المركز الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذي يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة.

وتشمل الشكاوى التى يقوم المركز بالتحقيق فيها:

ويلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة خمسة أيام عمل “بحد أقصى”.

نتائج تحقيق جهاز تنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول

بعد انتهاء التحقيق في الشكاوى يرد الجهاز على مقدم الشكوى وفقا لبحث المشكلة وتتمحور الردود فيما يلي

أولا: اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة

ثانيا: تفسير مرضى لأسباب المشكلة وما تم اتخاذه لعلاج المشكلة

ثالثا: تعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض مادي

رابعا: تعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى فى حالة المشاكل الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

خامسا: فى حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة وقد يوصى بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

وقد يتطلب الأمر فى بعض الأحيان تدخلا تنظيميا على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية لعامة المستخدمين.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات



لضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل:

اسم الشاكى وعنوانه وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عليها وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد

تفاصيل عن الشكوى تشمل إسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التى تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل.



من الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية – بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 – يُراعي في سبيل اطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين. وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية. ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.لذا، فإنه منذ إنشائه، يقود الجهاز منظومة النهوض بصناعة الاتصالات، طبقًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له – بموجب قانون الاتصالات (القانون رقم 10 لسنة 2003) – ولما يتمتع به من استقلال مالي يؤهله للوفاء بهذا الدور.

وفي إطار هذا الدور يقوم الجهاز بالعديد من المهام مسخرًا كل كفاءاته سعيًا لتحقيقها.

