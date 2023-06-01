مضبطة البرلمان، تنشر في الجريدة الرسمية.. من يكتبها وفيما تستخدم؟

مضبطة البرلمان، هى بمثابة دفتر أحوال البرلمان، وذاكرة الحياة النيابية وحافظ للتاريخ البرلمانى العريق، ونظرا لأهميتها التاريخية، تبذل أمانة مجلس النواب مجهودا كبيرا لإعدادها لتكون شاملة كافة التفاصيل التى تدور بجلسات المجلس، ويوقع عليها رئيس المجلس قبل نشرها بالجريدة الرسمية.

تاريخ إنشاء مضبطة البرلمان

يعود تاربخ مضبطة البرلمان لأول برلمان تم إنشاؤه بمصر في عهد الخديو إسماعيل وهو مجلس شورى النواب عام ١٨٦٦، والذى يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية.

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وتضمنت سلطات المجلس "التداول في الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى "الخديو وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولًا بها في أوروبا في ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.



وظيفة مضبطة الجلسة



تعد مضطبة المجلس وثيقة رسمية يدون فيها كل ما يدور داخل قاعة المجلس بين الحكومة وأعضاء البرلمان، ومناقشات الأدوات الرقابية التى يستخدمها النواب، وما يدور من مناقشات بشأن مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو من الأعضاء.



الحذف من المضبطة

تشتهر مضبطة المجلس، بقولة شهيرة يرددها رئيس المجلس بشكل متكرر في بعض الأحيان، وهى " تحذف من المضبطة "

حيث يحق لرئيس المجلس، حذف أى لفظ يقوله عضو بالمجلس أو الحكومة، يراه رئيس المجلس غير لائق أو مناسب، أو يعترض عليه أى من الطرفين سواء حكومة أو نواب، ويقرر المجلس تلبية طلبهم بالحذف.



استخدام مضبطة المجلس

تستخدم مضابط البرلمان، كأرشيف برلمانى لما يدور بشأن الدور الرقابي والتشريعى للمجلس، ويمكن الرجوع إليها تاريخيا في أى وقت للتعرف علي فلسفة ما تم اتخاذه من قرارات ومواقف برلمانية.



ونظرا لأهمية مضبطة الجلسة، تقوم الأمانة العامة للبرلمان، ببذل جهد كبير في إعدادها لتكون شاملة لكل التفاصيل التى تدور بالقاعة.



وخصصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا لتنظيم إعداد تلك المضابط كالتالي:

تدوين الموضوعات التى عرضت على المجلس

الفصل الخامس: مضابط الجلسات



مادة 331:

تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

مادة 332:

تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالإسم ورأى كل منهم.

مادة 333:

على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

طلب تصحيح وقائع محددة بالمضبطة

مادة 334:

يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

مادة 335:

لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها.

ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.