الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

مضبطة البرلمان، تنشر في الجريدة الرسمية.. من يكتبها وفيما تستخدم؟

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

مضبطة البرلمان، هى بمثابة دفتر أحوال البرلمان، وذاكرة الحياة النيابية وحافظ للتاريخ البرلمانى العريق، ونظرا لأهميتها التاريخية، تبذل أمانة مجلس النواب مجهودا كبيرا لإعدادها لتكون شاملة كافة التفاصيل التى تدور بجلسات المجلس، ويوقع عليها رئيس المجلس قبل نشرها بالجريدة الرسمية.

 

تاريخ إنشاء مضبطة البرلمان

 

يعود تاربخ مضبطة البرلمان لأول برلمان تم إنشاؤه بمصر  في عهد الخديو إسماعيل وهو مجلس شورى النواب عام ١٨٦٦، والذى يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية.

Advertisements

وتضمنت سلطات المجلس "التداول في الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى "الخديو وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولًا بها في أوروبا في ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.


وظيفة مضبطة الجلسة


تعد مضطبة المجلس وثيقة رسمية  يدون فيها كل ما يدور داخل قاعة المجلس بين الحكومة وأعضاء البرلمان، ومناقشات الأدوات الرقابية التى يستخدمها النواب، وما يدور من مناقشات بشأن مشروعات القوانين سواء المقدمة من الحكومة أو من الأعضاء.


الحذف من المضبطة

تشتهر مضبطة المجلس، بقولة شهيرة يرددها رئيس المجلس بشكل متكرر في بعض الأحيان، وهى " تحذف من المضبطة " 
حيث يحق لرئيس المجلس، حذف أى لفظ يقوله عضو بالمجلس أو الحكومة، يراه رئيس المجلس غير لائق أو مناسب، أو يعترض عليه أى من الطرفين سواء حكومة أو نواب، ويقرر المجلس تلبية طلبهم بالحذف.


استخدام مضبطة المجلس

 

تستخدم مضابط البرلمان، كأرشيف برلمانى لما يدور بشأن الدور الرقابي والتشريعى للمجلس، ويمكن الرجوع إليها تاريخيا في أى وقت للتعرف علي فلسفة ما تم اتخاذه من قرارات ومواقف برلمانية.


ونظرا لأهمية مضبطة الجلسة، تقوم الأمانة العامة للبرلمان، ببذل جهد كبير في إعدادها لتكون شاملة لكل التفاصيل التى تدور بالقاعة.


وخصصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلا لتنظيم إعداد تلك المضابط كالتالي:

 

تدوين الموضوعات التى عرضت على المجلس

 

الفصل الخامس: مضابط الجلسات


مادة 331:

 تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

 

مادة 332:

 تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالإسم ورأى كل منهم.

 

مادة 333:

 على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبَت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

طلب تصحيح وقائع محددة بالمضبطة

مادة 334:

 يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك.

 

ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة، فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

 

مادة 335:

لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها.
ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الجريدة الرسمية الحياة النيابية الخديوي إسماعيل امانة مجلس النواب مضبطة المجلس مضابط الجلسات مشروعات القوانين مجلس شوري النواب

مواد متعلقة

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

تعليم النواب: زيادة قدرة استيعاب الجامعات للعائدين من الخارج خطوة لصالح الطلاب

بعد مشادة مع النواب، محافظ بورسعيد: أقسم بالله سنعيد العمل بالحصص الاستيرداية

أهم التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القوانين الضريبية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 - 6 -2023 بمحافظة البحيرة

الاحتفالات مستمرة في افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي (صور)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

غدا.. زوجة الرئيس الأمريكي تصل إلى مصر في زيارة تستغرق يومين

طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن أبرز الحضور في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب خلافات شخصية، إطلاق رصاص وقنابل في حفل زفاف بسوريا

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صورة لمصر من الفضاء ويتساءل عن الأهرام

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 1-6-2023 بالسوق المحلي

سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي إس بلس 23

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان بعد إعلان رحيله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

خالد الجندي: الرياح والزلازل دليل إثبات قدرة الله (فيديو)

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية