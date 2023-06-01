الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

محافظ سوهاج يسلم الأم المثالية شيكا بقيمة 50 ألف جنيه هدية من السيسي

محافظ سوهاج يسلم
محافظ سوهاج يسلم الأم المثالية شيكا بقيمة 50 ألف جنيه،فيتو

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم السيدة " فاتن حسين عثمان "، الفائزة بلقب الأم المثالية علي مستوى المحافظة، شيك بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديرا لها، وقصة كفاحها مع أبنائها، وما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية، وذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة،  وجيهان الحداد مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية

 

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الأم المثالية

وهنأ محافظ سوهاج فاتن عثمان "، معربا عن تقديره لما قدمته من عطاء، وتضحيات، مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

التضامن الاجتماعى

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023، تم بناءً على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار المحافظ حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية، وتم تصعيد المختارين، وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات، مشيرا إلى تكريم فاتن " خلال الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسليمها وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.

 

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