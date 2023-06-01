الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وليد فواز: نفسي أقدم شخصية واحد بيشتغل في محل وجبات سريعة

وليد فواز، فيتو
وليد فواز، فيتو

كشف الفنان وليد فواز عن الشخصية التي يريد يقدمها للجمهور خلال الفترة المقبلة وقال:" إنه يتمنى تقديم شخصية شخص يعمل في محلات الوجبات الجاهزة".

 

وأضاف من خلال لقائه مع فيتو:" اللي هو شخص مكافح ويكون العمل دراما اجتماعية وأنا بحاول بقدر الأماكن محصرش نفسي في أدوار معينة وبحب العمل يكون مع مخرج كويس بغض النظر يكون سينما أي مسرح".

 

وكانت كشفت الفنانة مي سليم، مفاجأة بشأن سبب انفصالها عن الفنان وليد فواز، لافتة:"البيوت أسرار ومفيش راجل بيطلع يتكلم عن أسرار بيته وعيب ميصحش إنه يطلع على انستجرام وحديثه إنه اتسرع في الجوازة".
 

-إعلانات-

قرار مي سليم 

وتابعت خلال لقاء سابق لها  ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور":"أنا اصريت على الانفصال من وليد فواز وهو استفز من إصراري على كده وهو اتخض من سرعة قراري وده اللى خلاه يطلع يكتب عن الطلاق".
 

قصة حب مي سليم ووليد فواز

وأضافت مي سليم:"عرفنا بعض خلال شغلنا مع بعض في مسلسل وقصة الحب والارتباط حصلت في 3 شهور بعدها اتجوزنا، وهي تجربة سيئة ومفيش بنت في الدنيا تحب تدخل تجربة علشان تتطلق في 10 أيام".

 

وأشارت:"الناس تعاطفت معايا لأنه تجاوز الحدود، ومش هنكر ان كلامه ضايقني واتضايقت علشان بنتي ومكنتش متخيلة ان يكون رد فعله بالقسوة الشديدة في اعلانه الانفصال، كل حاجة ممكن تنتهي بهدوء".
 

سر انفصال مي سليم عن وليد فواز

وأكدت:"المشكلة اللي خلتني اقرر الإنفصال عن وليد فواز حصلت في أول يوم جواز، ومفيش أي حاجة ممكن تنتهي في 10 أيام الا اذا كان سبب قاسي جدا يخليني مينفعش اعيش معاه واحسن حاجة اننا كنا ننفصل عن بعض".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وليد فواز الفنان وليد فواز اعمال وليد فواز اخبار الفن

الأكثر قراءة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

السيسي يصدر 3 قرارات جهورية جديدة اليوم (مستند)

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1-6 2023 والقنوات الناقلة

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

مفيش صاحب يتصاحب، القصة الكاملة لمقتل مدرس إنجليزي على يد صديقه بمنشأة القناطر، 60 ألف جنيه كلمة السر، والمتهم: أنهيت حياته بسبب فلوس الجمعية

Advertisements

منوعات

المزيد

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

ناسا تعقد أول اجتماع علني لبحث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، ارتفاع المعدن الأصفر اليوم الخميس 1-6-2023 في السعودية

أسعار الشوفان اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 1-6-2023 في بداية التعاملات

أسعار العدس اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أهل الفن في مايو، حفلا زفاف وعقد قران وخطوبة و3 انفصالات تصدرت التريند (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ فقه بالأزهر يوضح الحج أولا أم تزويج الأبناء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 1- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية