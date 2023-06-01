وليد فواز: نفسي أقدم شخصية واحد بيشتغل في محل وجبات سريعة

كشف الفنان وليد فواز عن الشخصية التي يريد يقدمها للجمهور خلال الفترة المقبلة وقال:" إنه يتمنى تقديم شخصية شخص يعمل في محلات الوجبات الجاهزة".

وأضاف من خلال لقائه مع فيتو:" اللي هو شخص مكافح ويكون العمل دراما اجتماعية وأنا بحاول بقدر الأماكن محصرش نفسي في أدوار معينة وبحب العمل يكون مع مخرج كويس بغض النظر يكون سينما أي مسرح".

وكانت كشفت الفنانة مي سليم، مفاجأة بشأن سبب انفصالها عن الفنان وليد فواز، لافتة:"البيوت أسرار ومفيش راجل بيطلع يتكلم عن أسرار بيته وعيب ميصحش إنه يطلع على انستجرام وحديثه إنه اتسرع في الجوازة".



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قرار مي سليم

وتابعت خلال لقاء سابق لها ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور":"أنا اصريت على الانفصال من وليد فواز وهو استفز من إصراري على كده وهو اتخض من سرعة قراري وده اللى خلاه يطلع يكتب عن الطلاق".



قصة حب مي سليم ووليد فواز

وأضافت مي سليم:"عرفنا بعض خلال شغلنا مع بعض في مسلسل وقصة الحب والارتباط حصلت في 3 شهور بعدها اتجوزنا، وهي تجربة سيئة ومفيش بنت في الدنيا تحب تدخل تجربة علشان تتطلق في 10 أيام".

وأشارت:"الناس تعاطفت معايا لأنه تجاوز الحدود، ومش هنكر ان كلامه ضايقني واتضايقت علشان بنتي ومكنتش متخيلة ان يكون رد فعله بالقسوة الشديدة في اعلانه الانفصال، كل حاجة ممكن تنتهي بهدوء".



سر انفصال مي سليم عن وليد فواز

وأكدت:"المشكلة اللي خلتني اقرر الإنفصال عن وليد فواز حصلت في أول يوم جواز، ومفيش أي حاجة ممكن تنتهي في 10 أيام الا اذا كان سبب قاسي جدا يخليني مينفعش اعيش معاه واحسن حاجة اننا كنا ننفصل عن بعض".