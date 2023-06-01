فلوس الحكام راحت فين، أزمة المستحقات المتأخرة عرض مستمر واتحاد الكرة يعيش في كوكب آخر

يواجه قضاة الملاعب “ الحكام المصريين ” أزمة حقيقية منذ بداية الموسم الجاري وتحديدا من شهر نوفمبر الماضي نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة في جميع الدرجات بداية من الدوري الممتاز حتى مباريات الكرة النسائية.

اتحاد الكرة أطلق عدة تصريحات ووعود من أجل صرف مستحقات الحكام المتأخرة قبل عيد الفطر الماضي ولكن دون جدوى ولم يتم الوفاء بصرف تلك المستحقات حتى الآن.

الحكام تلجأ للأندية!

الأزمة الكبيرة التي تواجه الغالبية العظمى من الحكام هو اقتصار عملهم فقط على التحكيم وعدم وجود عمل إضافي لهم مما يتسبب لهم في أزمات مالية طاحنة واضطراهم للسعي للبحث عن إدارة مباريات ودية في الأندية أو العمل كإداريين لدى الأندية للوفاء باحتياجاتهم المعيشية.

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رواتب لجنة الحكام تثير أزمة كبيرة

ووفقا لمصادر تسببت رواتب لجنة الحكام الرئيسية والرواتب الكبيرة التي يحصلون عليها في أزمة كبيرة وفتح باب القيل والقال لدى غالبية الحكام بسبب وجود تمييز وصرف رواتب ضخمة لرئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة تتراوح ما بين 40 ألف دولار للخبير الأجنبي بيريرا و20 ألف جنيه لأعضاء اللجنة شهريا لكل منهما.

الأمر المثير في أزمة مستحقات الحكام هي حصول اتحاد الكرة حسب لائحة الموسم على نصف مستحقات الحكام من الأندية قبل مباريات الدوري الممتاز والنصف الآخر قبل فترة القيد الشتوية يناير الماضي وبدأت التساؤلات أين تذهب تلك الأموال ولمصلحة من عدم حصول الحكام على حقوقهم المتأخرة في إدارة المباريات في جميع الدرجات.

ويعد اتجاه الحكام للعمل في الأندية أو إدارة مباريات ودية للأندية يهدد بسلامة المسابقات في المستقبل وهو ما ينذر بكارثة أخرى إلا أن تجاهل اتحاد الكرة لعدم صرف رواتب الحكام هو السبب الرئيسي في تلك الأزمة التي يعاني منها غالبية الحكام هذا الموسم.

اتجاه الحكام لعمل آخر

ومن جانبه أكد أحد الحكام الذين يعانون من تلك الأزمة أنه بدأ بالفعل في تغيير مجال عمله والابتعاد عن التحكيم بعد موسم على الأكثر بسبب أزمة الرواتب حتى يستطيع الوفاء باحتياجاته الأسرية.

وشهدت الأيام الماضية سخرية أحد الحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الأزمة الطاحنة وعدم تقاضيه مستحقاته المالية بنشر صورة وورائه جمل بأنه يذهب للمباريات بالجمل لعدم توافر بنزين السيارة نتيجة لتلك الأزمة وعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى اتحاد الكرة حتى الآن.