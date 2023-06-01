الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

تنمية المشروعات يدعم المنظومة البيئية فنيا وماليا

جانب من مؤتمر تطوير
جانب من مؤتمر تطوير الأعمال الخضراء؛ فيتو

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات الدورة الثانية من معرض ومؤتمر تطوير الأعمال الخضراء ضمن أنشطة مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر IGGE) ) والمنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة السويسرية للتنمية والذي يستهدف محافظتى قنا والأقصر.

 

ونيابة عن  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ألقى الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية كلمته.

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الاهتمام بالمشروعات الخضراء

 و أكد  أن الاهتمام بالمشروعات الخضراء من أهم محاور عمل جهاز تنمية المشروعات في الفترة الحالية لمساعدة أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية السليمة مؤكدا على سعى الجهاز المستمر نحو العمل مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لضمان وصول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى حلول مبتكرة للمشكلات البيئية والمناخية في مصر تساعدهم على التحول إلى الاقتصاد الأخضر. 

 

مساندة المشروعات البيئية الجديدة

وأضاف الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن الجهاز يقوم بمساندة المشروعات البيئية الجديدة فنيا وماليا ومنها المشروعات المتخصصة في تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتى (مكامير الفحم) وإنشاء وحدات إنتاج الغاز الحيوى (البيوجاز) وجمع وكبس المخلفات الزراعية وإحلال وتحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي / بنزين.  

 

مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" 

وأضاف عباس أن الجهاز يشارك في تنفيذ مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" والذي يستهدف بناء قدرات الشركات في مجالات التخطيط الإستراتيجي والإدارة المالية والتسويق والابتكار بالإضافة إلى استحداث آليات تساهم في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لدعم قطاع المشروعات الخضراء. وأوضح أن المشروع نجح على مدار عامين في دعم ونمو عدد كبير من الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاعات الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات من خلال برنامجى (ابدأ شركتك)                   و(كبر شركتك) مضيفا إلى أن المشروع انعكس إيجابيا على ٤٠٠ شركة ناشئة وقائمة.

 

مشاركة 70  شركة رائدة في محافظتي الأقصر وقنا

وأشار عباس إلى أن هذا المعرض الذي ينطلق بمشاركة 70  شركة رائدة في محافظتي الأقصر وقنا، يعتبر فرصة للتشبيك بين جانبى العرض والطلب في سوق الأعمال الخضـراء، بالإضافة إلى رفع وعى المستهلكين وربطهم بالشركات الصديقة للبيئة.

 

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باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الاهتمام بالمشروعات الخضراء

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