الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض الحرارة 7 درجات مئوية خلال نصف ساعة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأجواء مغبرة على أغلب الأنحاء أدى إلى انخفاض درجة الحرارة 7 درجات في أقل من نصف ساعة؛ بعد أن سجلت القاهرة درجة الحرارة العظمى 39 درجة أصبحت الآن 32 درجة طبقا لآخر رصد بمحطة أرصاد القاهرة.

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وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة.

وتبقي هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة  على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

 

انتظام حركة الملاحة الجوية رغم سوء حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الخميس 1-6-2023 في مصر


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسودطقس معتدلا صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،مائلا للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد،معتدلا ليلا

 

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