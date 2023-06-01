إصابة عدة أشخاص بسبب هجوم عليهم بآلة حادة في مدرسة سويدية

أفادت قناة "تي في 4" السويدية، اليوم الخميس، بأن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بآلة حادة على مدرسة في بلدة إسكيلستونا السويدية.

وقال متحدث باسم الشرطة للقناة: "صحيح أن جريمة خطيرة تحدث في إسكيلستونا".

ووفق مواقع سويدية، فإن 3 على الأقل من المصابين كانت حالتهم تستدعي الذهاب إلى المستشفى.



ووصل الشرطة بلاغ بالواقعة في تمام الـ12:45 بعد الظهر، وهرعت الشرطة بأعداد كبيرة إلى الموقع، لكن لم تستطع حتى الآن القبض على أي مشتبه به.

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