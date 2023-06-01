تعليم الشرقية تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023، أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023 ستكون معلنة نهاية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وأشار محمد رمضان غريب وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه جارى الانتهاء من أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية أنه من المتوقع إعلان النتيجة للطلاب الأسبوع المقبل، وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة عقب اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم.

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ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 سوف يتم الإعلان عنها، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات نهاية العام الدراسي الحالي.

مادة اللغة العربية: 80 درجة

- مادة الرياضيات: 60 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

-مادة العلوم: 40 درجة

ويكون مجموع المواد 280

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.



موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2023





وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

ضوابط وآليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ضوابط وآليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وجاءت كما يأتي:

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر.

-المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه مرة ثانية.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتمادها من الموجه العام .

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة.

- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك.

- فى حالة تكرار إجابة يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب.

- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا ) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح.

