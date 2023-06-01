عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة 6 أكتوبر (صور)

ضربت عاصفة ترابية مفاجئة مدينة 6 أكتوبر قبل قليل، وتسببت في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق مع سرعة الرياح المحملة بالرمال، وانخفاض جودة الهواء وارتباك الحركة المرورية بالشوارع الداخلية في المدينة.

عاصفة ترابية تضرب مدينة 6 أكتوبر، فيتو

وتساقطت أمطار خفيفة على مدينة 6 أكتوبر مع استمرار موجة الرياح المحملة بالرمال.

انخفاض جودة الهواء

أصدرت وزارة البيئة منذ قليل بيانا عاجلا بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يومي الخميس والجمعة.

الأتربة عالقة في الجو بمدينة 6 أكتوبر، فيتو

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين ١-٢ يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية

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مؤشرات جودة الهواء

وأوضحت وزيرة البيئة أنه الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت وزارة البيئة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

تراجع جودة الهواء بسبب الرياح المحملة بالاتربة،فيتو

وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

جدير بالذكر أنه تسود أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الآن على القاهرة إلى 32 درجة والرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

تأثير العاصفة الترابية على الأجواء في مدينة 6 أكتوبر، فيتو

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة.

وتبقى هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية،

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.