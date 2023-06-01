السكرتير المساعد بالبحيرة يبحث تطوير وتحديث بيانات المناطق الصناعية (صور)

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى وذلك بحضور المهندسة السنهوري المنسق العام للمناطق الصناعية والدكتور أحمد القاضي استشاري المشروع وعلي باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين والمهندس محمد خالد عبد الرحمن مدير المنطقة الصناعية بوادي النطرون وممثلين عن المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

وأوضح السكرتير المساعد أن محافظة البحيرة لديها تمام صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى سوف تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية ولاية المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات وصفية لتلك المناطق، مؤكدا على دورها الهام في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.



ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لدعم الإستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتمامًا كبيرًا، وايماءا إلى توجيهات القيادة السياسة بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية ولاية المحافظات.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

وفي إطار منفصل، قام ايضا بجولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير خلال الأسبوع الماضي رافقه خلالها اللواء محمد عيسى عمار - رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، تفقدا خلالها أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير الجديد المقام على مساحة 1300 م بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه والمكون من دور ارضي ( جراج - ورشة صيانة ) و3 أدوار إدارية. حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 70٪ ومن المقرر نهو الأعمال به نهاية العام الجاري.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

وخلال الجولة تم التأكيد على دفع العمل ونهو الأعمال الجارية بالمبني وفقًا للمخطط الزمني مع الإلتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المحددة، نظرًا لما يمثله المبنى الجديد من أهمية قصوى لتوفير مناخ إداري مناسب وملائم لكافة العاملين ليصبح مجهز بأحدث الإمكانيات والتقنيات يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين.

