الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة يبحث تطوير وتحديث بيانات المناطق الصناعية (صور)

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى وذلك بحضور المهندسة السنهوري المنسق العام للمناطق الصناعية والدكتور أحمد القاضي استشاري المشروع وعلي باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين والمهندس محمد خالد عبد الرحمن مدير المنطقة الصناعية بوادي النطرون وممثلين عن المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

Advertisements

السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

وأوضح السكرتير المساعد أن محافظة البحيرة لديها تمام صناعيتين واعدتين بنطاق مركزى وادي النطرون وحوش عيسى سوف تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى التنسيق  بين وزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية ولاية المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات وصفية لتلك المناطق، مؤكدا على دورها الهام في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030.
   
ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لدعم الإستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  إهتمامًا كبيرًا، وايماءا إلى توجيهات القيادة السياسة بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية ولاية المحافظات.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

وفي إطار منفصل، قام ايضا بجولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة أبو المطامير خلال الأسبوع الماضي رافقه خلالها اللواء  محمد عيسى عمار - رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، تفقدا خلالها أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير الجديد المقام على مساحة 1300 م بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه والمكون من دور ارضي ( جراج - ورشة صيانة ) و3 أدوار  إدارية. حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 70٪ ومن المقرر نهو الأعمال به نهاية العام الجاري.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة،فيتو

وخلال الجولة تم التأكيد على دفع العمل ونهو الأعمال الجارية بالمبني وفقًا للمخطط الزمني مع الإلتزام بكافة المواصفات والإشتراطات الفنية المحددة، نظرًا لما يمثله المبنى الجديد من أهمية قصوى لتوفير مناخ إداري مناسب وملائم لكافة العاملين ليصبح مجهز بأحدث الإمكانيات والتقنيات يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة بما يحقق النفع والصالح العام لخدمة المواطنين. 
 

txt

صحة البحيرة تُطلق القافلة الـ15 للرعاية الأولية بأبو المطامير (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكرتير العام المساعد بالبحيرة محافظة البحيرة وادى النطرون حوش عيسى المناطق الصناعية بالبحيرة

مواد متعلقة

البيئة: تسليم 5000 شجرة إلى محافظة البحيرة لزراعتها بالمراكز المختلفة

استمرار مشروع أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

توريد 247 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة (صور)

وزير التنمية المحلية: البدء في رفع 200 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات من مدينة إدكو إلى المدفن الصحي ببدر في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

عاصفة ترابية تضرب شوارع الجيزة والقاهرة ( صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار البيض وتراجع الدواجن اليوم في الأسواق

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية