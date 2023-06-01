الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

الملا يستقبل وفدا من البنك الأفريقي لبحث المساهمة في تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك

الملا خلال استقبال
الملا خلال استقبال وفد البنك الافريقي للاستيراد، فيتو

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "أفريكسم" برئاسة البروفيسور بيندكت أوراما رئيس البنك حيث تم بحث إمكانية مساهمة البنك فى تمويل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك الجديد الذى سيقام بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد، وخلال اللقاء أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية كبيرة لمشروعات القيمة المضافة خاصة وأن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك سيسهم فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات وأن المشروع يتم تنفيذه استكمالًا لتوجه الدولة باستغلال الثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمارات فى مجالات تصنيعها لإنتاج منتجات عالية الجودة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بدلًا من تصديرها بصورتها الخام.


ومن جانبه أكد رئيس بنك أفريكسم على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الجانب المصرى وعن دعم البنك للمشروعات المختلفة التى يساهم فى تمويلها فى مصر لضمان استمرارية التنفيذ، معربًا عن تطلعه إلى توسعة مجالات التعاون مع قطاع البترول فى العديد من المشروعات المهمة التى يعمل على تنفيذها حاليًا.
حضر اللقاء المحاسب أشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

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البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المهندس طارق الملا وزير البترول بمحافظة الوادي الجديد خام الفوسفات حامض الفوسفوريك الثروة المعدنية

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