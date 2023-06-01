مواقف طريفة للعوضي وياسمين عبد العزيز، طلبت الطلاق بسبب "الكبدة النية"، وهاجمت معجبة بسبب الغيرة

دائمًا ما يثير الفنان أحمد العوضي، الجدل، بحديثه عن تفاصيل استفزاز زوجته ياسمين عبد العزيز، ببعض المواقف، والتى كانت أبرزها تناوله للكبدة "نيئة".

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، المواقف الأبرز، التى وقعت بين ياسمين عبد العزيز والعوضي، منذ زواجهما.

“الكبدة نية”

شارك العوضي عبر حسابه في "فيسبوك" صورة له أثناء تناوله كبدة غير مطبوخة، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وأرفقها بتعليق: "كبدة نية بدمها.. حصريًا مع صاحبة السعادة قريبًا".

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وأبدت عبدالعزيز اشمئزازها من الصورة، حتى أنها طلبت الطلاق من العوضي؛ إذ كتبت ممازحة: "ايه ده! طلقني".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار عبدالعزيز، إذ كتبت إحداهن: "حقك يا بنتي لو منك اخلعه"، وأضافت أخرى: "من ورا قلبك متقدريش".

هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها العوضي للحديث عن أزمته مع ياسمين حول تناوله الكبدة نيئةً، فخلال حوار له في برنامج "معكم منى الشاذلي"، أوضح أن زوجته تفاجأت حينما رأته يتناول الكبدة بدمها دون طبخ، وطلبت حينها الطلاق خوفًا على نفسها، حيث قالت له: "أنت بتاكل كبدة نية أنت حتعمل فيَّ إيه".

“مواقف محرجة”

وجاءت أبرز المواقف المحرجة لـ العوضي، من معجبة، وهو مات دفع ياسمين عبد العزيز للرد عليها وقتها

و تعرّض الفنان أحمد العوضي لموقف محرج أمام زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب معجبة، ما اضطر ياسمين للرد عليها بعد أن أثارت غضبها.

وكان العوضي قد نشر قبل أيام صورة له عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، من كواليس مسلسله "الاختيار"، وبعد مرور أيام عدة على نشر الصورة، علّقت عليها إحدى معجباته بطريقة أثارت غضب زوجته ياسمين عبد العزيز، ما اضطره إلى حذف الصورة، حيث غازلت الفتاة العوضي من خلال تعليق قالت فيه: "نفسي فيك أوي"... ولم يرد العوضي عليها، بل ردّت ياسمين عبد العزيز بتلقائية قائلةً: "نعم"، واستخدمت " إيموجي" لتعبّر عن استيائها من تعليق الفتاة ولإيقافها عند حدّها.

“حلق شنبه”

ومن أبرز المواقف التى شاهدها الجمهور للثنائي، هو إتهام الفنان أحمد العوضي، لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بالتنمر عليه بعد حلقه لشاربه ونشر صورة له على فيس بوك بنيو لوك جديد.

ومنذ فترة قصيرة تصدرت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي أحمد تريند محرك البحث، وخاصة بعد تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز علي الصوره وذلك بعد مشاركة العوضي لأخر لوك جديد له أظهره بعمر أصغر، بعد قيامه بحلاقة شاربة وذقنه.

الصورة التي ظهر بها أحمد العوضي باللوك الجديد، أثارت جدلا واسعا بين الجمهور، خاصة بعد تعليق ياسمين عبد العزيز عليها بطريقة ساخرة.

ونشر العوضي صورته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «صباح الفل على كل أخواتي».

وسخرت النجمة ياسمين عبد العزيز من اللوك الجديد لزوجها أحمد العوضي، وعلقت ياسمين قائلة «أنت رايح الجامعة» وليرد العوضي عليها «يا اسطا أنت بتتنمري».

وأثارت صورة العوضي إعجاب متابعيه، وكان من أبرزها: «علي فكرة انت كدة رجعت ثانوي تاني»

“الزوج السند”

مرت ياسمين منذ فترة طويلة، بأزمة صحية كبيرة، وهو ما جعل الجمهور يشيد بأحمد العوضي، بعدما ساندها في رحلة علاجية خارج مصر

وشن الفنان أحمد العوضي هجومًا حادًا على الطبيب الذي أفشى أسرارًا عن حالة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنه ليس من الفريق الطبي المعالج لحالتها، وارتكب جريمة وخالف أخلاق المهنة.

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أن هذا الطبيب ادعى أن العملية التي أُجريت لزوجته كانت دقيقة للغاية، وما حدث لها مضاعفات طبيعية، قائلا:«طب لما هي عملية دقيقة، إزاي الطبيب المعالج اللي إنت مسميه طبيب الأجيال يقولها هاتخرجي بعد يومين من المستشفى في حين إن المضاعفات كانت تقتلها».

وتابع العوضي: «لو كانت بتعمل عملية لوز كانت هتقعد أسبوع في المستشفى مش يومين، لما نتكلم نتكلم بعقل ولما تخرج تتكلم عن حالة مريضة لا حول ولا قوة لها، في فراش المرض، في العناية المركزة».

وأضاف: «وأنا وقتها مارضيتش اطلع أرد لأن مكنش فيه حاجة شغلاني غير إني أطمن على ياسمين، زي ما شكرت الأطباء اللي أنقذوها، سأتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المعالج المهمل، وكذلك الطبيب مفشي الأسرار».

وتابع: «طبعًا المقصر لازم يأخد جزاءه، وأنا هتحرك قانونًا وأنا أثق في عدالة القضاء المصري، عندما عرضت الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بعد إصابتها بالمضاعفات على الدكتور هشام الكيلاني، وقال لي لازم نلحقها دي 3 ساعات وممكن تموت، وألاقي الطبيب المعالج بيقول لي حالة واردة بنسبة 15%».

“تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز”

كشف الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل جديدة حول حالتها الصحية بعد تعافيها وكتابة أول تدوينة لها

وقال العوضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» من سويسرا، السبت: «كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها».

وتابع: «ياسمين كويسة الحمد لله وتعافت تمامًا، وخلال أيام ستعود لمصر وسط جمهورها وستعود لحياتها الطبيعية».

وعن تفاصيل حالتها الصحية وما تعرضت له، كشف العوضي: «في 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض بحسب حديث الطبيب المعالج أنه بعد إجراء تلك العملية النسائية ستعود لمنزلها في غضون 3 أو 4 أيام لكن شهدت تدهورا بعد العملية بشكل كبير».

وأضاف: «مقدرش أقول لحد أن هناك خطأ طبي دون أن يكون لدي إثباتات قوية لكن الثابت أن هناك إهمالًا جسيمًا في متابعة الحالة والمشكلة أن ما حدث هو فشل في اللحاق بالتدهور الذي شهدته، ما أدى للمضاعفات التي تعرضت لها».

ورد الفنان على أحد الأطباء الذي برر فيه ما تعرضت له ياسمين عبدالعزيز، وقال: «ما ينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص، ما حدث هو إهمال جسيم فشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبدالعزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالت له أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي، ده اسمه كلام؟! هل ده طبيعي؟!».

مسلسل "ضرب نار"

يُذكر أن مسلسل "ضرب نار" هو آخر أعمال العوضي، والذي يعتبر التعاون الثالث بينه وبين ياسمين عبد العزيز، بعدما قدما معا مسلسلي "لآخر نفس" و"اللي مالوش كبير".

تدور أحداث المسلسل حول "جابر" الذي يتعرف على "مهرة"، التي تلعب دورها ياسمين، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تكلل بالزاوج، ويكبر الثنائي في العمل معا لحين ظهور رجل أعمال شرير يحاربهما ويدخل معهما بصراعات كبيرة.

شارك في بطولة العمل عدد من الفنانين بينهم: سهير المرشدي، وماجد المصري، وتامر مجدي، وهدى الإتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبد الله محمود، وتيسير عبد العزيز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.