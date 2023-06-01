طارق فهمي يكشف السيناريوهات المتوقعة بعد انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة

الأزمة السودانية، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن انسحاب قوات الجيش السودانى من مفاوضات جدة بشأن الأزمة السودانية ينظر بخطورة المشهد السياسي والعسكرى بالسودان خاصة وأن موضوع الهدن الإنسانية كان هدفها الأساسى هو التحول من البعد الإنسانى إلى البعد الأمنى والإستراتيجى.

ضغوطات أمريكية سعودية لاستمرار المفاوضات

الأزمة السودانية، وأكد فى تصريح لفيتو أن المشكلة المتعلقة بما يجرى أن القوات المسلحة السودانية تحقق نجاحات وتقدم كبير وفق رؤيتها وبالتالى لا ينبغى أن تقدم تنازلات للجانب الاخر وهم قوات الدعم السريع وان كانت هناك ضغوطات أمريكية سعودية لاستمرار المفاوضات.

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لن توجد من الآن خيارات سياسية

وتابع: انسحاب قوات الجيش السودانى معناة أنه لن توجد من الآن خيارات سياسية وربما تكون هناك محاولات أمريكية سعودية برؤية جديدة ومسار جديد وهذا لن يحدث وبالتالى نحن أمام السيناريو الثانى وهو أن تعود أمريكا لفرض عقوبات على الطرفين حتى تعود المفاوضات بين الطرفين وستلجا أمريكا إلى التلويح بإعادة السودان لقوائم الإرهاب ووقف المساعدات وهذا أمر وارد

وأضاف فهمى: نحن أمام مسار جديد من انفتاح المشهد العسكرى وتجميد الوساطة الأمريكية السعودية وهى الأقوى وبالتالى ستفشل كافة الوساطات الأخرى نتيجة تصميم القوات المسلحة السودانية على عدم تقديم تنازلات فى مفاوضات جدة.

تعليق مشاركة الجيش السوداني في مفاوضات جدة

وأعلن الجيش السوداني أمس تعليق مشاركته في مفاوضات جدة لعدم التزام الدعم السريع بالهدنة.

وقال الجيش السوداني عبر بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تعليق المحادثات الجارية في جدة، وذلك بسبب عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة.

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