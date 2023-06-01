الخميس 01 يونيو 2023
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خارج الحدود

سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا

سامح شكرى ووزيرة
سامح شكرى ووزيرة خارجية سلوفينيا، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الأول من يونيو الجاري، اتصالًا هاتفيًا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا “تانجا فاجون”.

علاقات الصداقة المتميزة

و تباحثا والوزيران حول أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ظل علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعهما.

وتناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة. 

رؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية 

وأضاف السفير أبو زيد بأن وزيرة خارجية سلوفينيا حرصت خلال الاتصال على التعرف على تقييم سامح شكري ورؤية مصر تجاه أهم التطورات الجارية على الساحتين العربية والإفريقية، لاسيّما الوضع في السودان والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.

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سامح شكرى يشارك في الاجتماع الأول لمجموعة الاتصال العربية المعنية بالوضع في السودان

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سامح شكري دولة سلوفينيا مصر

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