التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية فلسطين رياض المالكي الذي يزور القاهرة ضمن الوفد المرافق للدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين في زيارته الرسمية الحالية.

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أوضح أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على متابعة مصر بقلق بالغ للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من تصاعد في وتيرة أعمال العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع توالي اقتحام المدن الفلسطينية واستمرار الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي، ومن بينها استئناف الأنشطة الاستيطانية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

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وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية استعرض في هذا الصدد ما تقوم به مصر من جهود لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الأطر والمحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك استضافة اجتماع شرم الشيخ الخماسي الأخير والمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ منتصف الشهر الجاري، وذلك بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة الأجواء لإعادة تحريك عملية السلام. كما أبرز شكري الدور الذي تضطلع به مصر في ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني وفقًا للمحددات التي تم التوافق عليها في الاتفاقات السابقة ذات الصلة.

سامح شكري يلتقي وزير خارجية فلسطين

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن وزير خارجية فلسطين حرص من جانبه على إطلاع الوزير شكري على تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة وما يعاني منه أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات وانتهاكات تحت وطأة الاحتلال، معربًا عن تقدير فلسطين البالغ للدور المصري التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب السيد رياض المالكي عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع نظيره المصري خلال المرحلة القادمة من أجل تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتهدئة الأوضاع على الأرض بعيدًا عن سياسة العنف والإجراءات الأحادية الإسرائيلية القائمة.