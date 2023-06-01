محافظ المنوفية يصرف مساعدات مالية وعينية لحالة إنسانية
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بأحد الحالات الإنسانية مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم متزوج ويعول أولاد فى مراحل تعليمية مختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت.
وعلى الفور وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطن مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة ومساعدته علي تحمل أعباء المعيشة ، جاء ذلك عقب لقائه به خلال جولته الميدانية أمس بحى شرق شبين الكوم لمتابعة تنفيذأعمال الرصف والتطوير بعدد من الطرق والمحاور المرورية الهامة.
وأعرب المواطن عن سعادته بلقاء المحافظ وحرصه على تقديم يد العون والمساعدة له.
ويأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بالتواصل الدائم والمباشر مع كافة المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ومساعدة الأسر الأكثر استحقاقا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
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