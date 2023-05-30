تقديم خدمات طبية لـ 532 مواطنًا خلال قافلة سكانية بالرحمانية في البحيرة (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بتنظيم قافلة سكانية شاملة بمدرسة الشراقوة المشتركة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

قافلة سكانية شاملة بمدينة الرحمانية، فيتو

وقام قطاع الصحة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 430 حالة مابين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال بالإضافة إلى 25 حالة تنظيم أسرة وإجراء تحاليل لـ 30 حالة و45 حالة كشف نظر وعمل نظارات وإحالة حالتين لإجراء عمليات المياه البيضاء.

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كما قام قطاع الطب البيطري برش وتجريع 450 رأس ماشية وإلقاء محاضرة حول خطورة الفيروسات وكيفية تقديم الرعاية البيطرية.

وتم إستكتاب 12 مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية وتوفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة، كما تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.



ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي إطار منفصل،نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور ، فى إجراء عدد 52 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة أمريكي.

وقام بإجراء هذه العمليات فريق مكون من الدكتور فازع بدر الدين، الدكتور محمد الحوفى، الدكتور محمد صوان، الدكتور عبدالستار صقر، الدكتور حلمي الجالي، الدكتور محمد رزق، الدكتور عبدالرحمن شوقي، الدكتور إسلام الحوفي، الدكتور محمد خالد وطبيب التخدير الدكتور أحمد الزواوي، والصيدلة الدكتورة سلمى أمين.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، والتى تأتى فى إطار إهتمام فخامة الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وضمن إهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة، وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة والطارئة،ووجه الشكر لكل العاملين بمستشفى الرمد بدمنهور لمجهودهم المتميز، ونجاحهم فى إجراء مثل تلك العمليات.