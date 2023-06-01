الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 107 أطنان قمح محلي داخل نقاط تجميع غير رسمية بكفر الدوار

حملات رقابية بمحافظة
حملات رقابية بمحافظة البحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقًا للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، وتحت إشراف الأستاذ مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار.

Advertisements


أسفرت عن ضبط 107 أطنان قمح محلي موسم حصاد 2023  تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع كفر الدوار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار متصل، قامت المديرية بشن حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار).

 أسفرت عن ضبط  370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع، بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.


وبحملة مماثلة بشبراخيت تم ضبط 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط 480 قرص مبيد حشري محظور الإستخدام بأحد محلات بيع المبيدات و14 عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية بالإضافة إلى 390 لتر منظفات مجهول المصدر، كما تم تحرير 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية مختلفة الأنشطة.
 

ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.
 

txt

تقديم خدمات طبية لـ 532 مواطنًا خلال قافلة سكانية بالرحمانية في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حملات رقابية محافظة البحيرة كفر الدوار قمح محلي مديرية التموين بالبحيرة نائب محافظ البحيرة

مواد متعلقة

البيئة: تسليم 5000 شجرة إلى محافظة البحيرة لزراعتها بالمراكز المختلفة

استمرار مشروع أندية السكان بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

أسعار الخضروات اليوم بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

متاح الآن مجانا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

مها عبد الناصر: سأتقدم بطلب لرئيس البرلمان لتحويل نواب اقتحام نقابة المهندسين للجنة القيم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة على البوابة الإلكترونية

أسعار الذهب اليوم الخميس، استقرار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

سر الكائنات الفضائية يحير علماء ناسا: لا يوجد دليل ولا نستبعد وجودها

في سابقة من نوعها كندا تفرض إجراءً جديدًا ضد التدخين على كل سيجارة

أخطر دراسة في العالم: تلك حدود الأرض.. فلا تتعدوها

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023

ارتفاع سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 1-6-2023 بمنتصف التعاملات

ارتفاع سعر اليورو في البنك المركزي اليوم

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مناورة عدوانية بالمقاتلات تشعل أزمة بين الصين وأمريكا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الرضا بقدر الله يزيد البركة فى الرزق والعمر

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

عالم صوفي يوضح أسباب الانحراف الدينى فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية