ضبط 107 أطنان قمح محلي داخل نقاط تجميع غير رسمية بكفر الدوار

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقًا للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، وتحت إشراف الأستاذ مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار.

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أسفرت عن ضبط 107 أطنان قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع كفر الدوار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار متصل، قامت المديرية بشن حملات تموينية خلال الفترة الأخيرة الماضية بمراكز (دمنهور - شبراخيت - كوم حمادة - كفر الدوار).



أسفرت عن ضبط 370 بطاقة تموينية تستخدم فى الضرب الوهمي لتحقيق ربح غير مشروع، بمركز دمنهور بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بمركز كوم حمادة، كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر عرض لحوم مكشوفة مما يعرضها للتلوث بالإضافة إلي تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.



وبحملة مماثلة بشبراخيت تم ضبط 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وضبط 480 قرص مبيد حشري محظور الإستخدام بأحد محلات بيع المبيدات و14 عبوة مبيد زراعي منتهي الصلاحية بالإضافة إلى 390 لتر منظفات مجهول المصدر، كما تم تحرير 17 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية مختلفة الأنشطة.



ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وايضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

