الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تصدر كتاب من وحي كورونا للراحل سعد عبد الرحمن

كتاب من وحي كورونا،
كتاب من وحي كورونا، فيتو

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، كتاب "من وحي كورونا.. وموضوعات أخرى" للشاعر الراحل سعد عبد الرحمن.

 

كتاب من وحي كورونا 

و يضم الكتاب عشرة موضوعات "مقالات ودراسات" متنوعة، وبغلافه نقرأ: "هذا كتاب ثري في تنوع موضوعاته، جميعها تنتمي إلى الشأن الثقافي بصفة عامة والشأن الأدبي بشكل خاص ويتضمن موضوعات غير مسبوقة في الدرس الأدبي لعل أهمها دراسته لصورة البغيّ في الشعر العربي الحديث".

تأتي قيمة الكتاب من تنوع موضوعاته التي تلتئم في عقد متماسك خيوطه ممتدة في "روح الشرائع" و"الدفاع عن الحقيقة" ودراسة مفهوم الصورة الشعرية بين التقليد والتجديد، فضلا عن دراسة مفهوم التمرد الميتافيزيقي في الشعر العربي المعاصر، وهو بهذا التنوع يمثل حديقة غنّاء للجدل الفكري والأدبي الخلاق.

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ويتجلى عنوان الكتاب "من وحي كورونا" ليعرج في أولى مقالاته ليقدم صورة واسعة لحال الثقافة المصرية ونتاجها الأدبي في خضم الحالة الثقافية التي يمر بها العالم في لحظته الراهنة.

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كتاب من وحي كورونا قصور الثقافة إصدارات قصور الثقافة الشاعر سعد عبد الرحمن الهيئة العامة لقصور الثقافة

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