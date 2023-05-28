قصور الثقافة تختتم اختبارات مشروع ابدأ حلمك بالعريش، وقبول 60 متقدما

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اختبارات التقدم لورشة مشروع ابدأ حلمك بالعريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، حيث تم إجراء الاختبارات للمتقدمين يومي 26 و27 مايو الحالي.

قصور الثقافة

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن إجمالي المتقدمين للورشة من أبناء محافظة شمال سيناء بلغ 240 متقدما، وقامت اللجنة بإجراء اختبارات لهم وأقرت قبول 60 متقدما، حيث من المقرر أن تبدأ التدريبات في الثامن من يونيو المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن يقام حفل تخرج دفعة المحافظة في أكتوبر المقبل تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم.

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وأعرب "عطوة" عن اعتزازه بأبناء محافظة شمال سيناء، مهنئا المقبولين منهم في الورشة، وأكد استمرار حالة الزخم الثقافي والفني الذي تقدمه الهيئة لأبناء سيناء في سياق برنامج شامل لوزارة الثقافة تعنى به بأبناء المحافظات الحدودية، وقدم شكره للجنة المشروع بالمحافظة برئاسة المخرج القدير عصام السيد، وجميع أعضاء اللجنة.

المخرج عصام السيد

ومن جانبه أعرب المخرج عصام السيد عضو اللجنة العليا للمشروع ومدرب ورشة "التمثيل" بالعريش، عن سعادته ببداية المرحلة الثالثة من سيناء، وعن اعتزازه بكونه وزملائه جزءا في التنمية التي تشهدها سيناء بعد عودة الحياة لطبيعتها، مقدما الشكر لرجال مصر وأهالي سيناء الذين استعادوا كل مظاهر الحياة والأمان، وشكره لوزارة الثقافة ولهيئة قصور الثقافة على هذا المشروع المهم والحيوي الذي يهدف للبحث في كنوز مصر وثرائها الإبداعي ومواهبها في المحافظات كافة.

مشروع إبدأ حلمك

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الفنان د. هاني كمال المدير التنفيذي.

هذا وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.