الخميس 01 يونيو 2023
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أخبار مصر

البيئة: تسليم 5000 شجرة إلى محافظة البحيرة لزراعتها بالمراكز المختلفة

تسليم الأشجار، فيتو
تسليم الأشجار، فيتو

أعلن فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة متابعة تسليم عدد 5000 شجرة عبارة عن عدد ٣٠٠٠ كونوكاربس + ٢٠٠٠ جوافة واردة من وزارة البيئة لمحافظة البحيرة.

وأوضح جهاز شؤون البيئة بالبحيرة أنه تم توزيع ١٠٠٠ شجرة كونوكاربس للنائب وجيه رشدي عضو مجلس الشيوخ، و٨٠٠ شجرة إلى مدينة دمنهور منهم (٤٠٠ كونوكاربس + ٤٠٠ جوافة)، و٨٠٠ شجرة إلى مركز أبو حمص (٤٠٠ كونوكاربس + ٤٠٠ جوافة)
 

كما تم تسليم مركز كفر الدوار ٨٠٠ شجرة (٤٠٠ كونوكاربس + ٤٠٠ جوافة )، وحوش عيسى ٨٠٠ شجرة (٤٠٠ كونوكاربس + ٤٠٠ جوافة)، وأبوالمطامير عدد ٨٠٠ شجرة (٤٠٠ كونوكاربس + ٤٠٠ جوافة).

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جدير بالذكر أنه قد قام اللواء محمد عيسى عمار _ رئيس مركز ومدينة أبو المطامير  بمحافظة البحيرة ويرافقه المهندس شريف الأصور - مدير قسم التشجير  بمتابعة أعمال التشجير بشوارع المدينة وأعمال غسيل الأرصفة وقص وتقليم  الأشجار  وري الأشجار، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

 

وتم زراعة 259 ألفًا و846 شجرة مثمرة وغير مثمرة بمدن ومراكز المحافظة، منهم 14 ألفًا و497 شجرة بمركز ومدينة أبو المطامير .
ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.

وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمتابعة أعمال زراعة وتشجير الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور أعمال زراعة ورى المزروعات بشارع مضرب الأرز لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.
ويأتي استمرارًا لمتابعة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين. 


وأيضا يأتي طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة وتسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتها بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.

وذلك على النحو التالي (34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بأبوحمص - 22900 شجرة بإيتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 أبو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت).

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة إلى أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030 م.

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البيئة العمل المناخي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور عضو مجلس الشيوخ نوعية الهواء وزارة التنمية المحلية

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